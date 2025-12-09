Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin yurt dışındaki imajını yeniden inşa ettiklerini belirterek Suriye’yi bölge ülkeleri ve uluslararası toplum için “güvenilir bir ortak” haline getirdiklerini söyledi.

Baas rejiminin sona ermesinin 1’inci yılı dolayısıyla Şam’daki Konferanslar Sarayı’nda halka seslenen Şara, konuşmasında Suriye’nin baskı döneminden kurtuluşunu ve ülkenin yeniden halkına kavuştuğu günü kutladıklarını vurguladı.

“Eski rejim toplumda bilinçli bir ayrışma yarattı”

Devrik Baas rejiminin yıllarca toplum içinde fitne ve ayrışma oluşturduğunu ifade eden Şara şunları söyledi:

“Suriyelilerin kalplerine şüphe tohumları ekildi. Halk ile hükümet arasına korku ve terör duvarları örüldü. Toplumsal sözleşme sadakat belgesine dönüştürüldü. Yolsuzluk yayıldı, halk yoksullaştırıldı, haklar elinden alındı. Konuşmak suç, yaratıcılık ayıp, vatanseverlik ise ihanet sayıldı.”

“Halkın güvenini yeniden kazandık”

Özgürlüğün kazanıldığı günden itibaren halkın taleplerine kulak verdiklerini belirten Şara, Suriye’nin yeniden inşası için net bir vizyon oluşturduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Bu vizyonu tüm dünyaya anlattık, uluslararası heyetlerle görüştük, diplomatik temaslarımızı artırdık. Suriye diplomasisi, ülkemizin dışarıdaki imajını köklü bir biçimde değiştirdi ve Suriye’yi güvenilir bir ortak haline getirdi.”

Stratejik iş birlikleri ve ekonomik adımlar

Enerji, limanlar, havalimanları, gayrimenkul ve telekomünikasyon gibi kritik sektörlerde dost ülkelerle stratejik ortaklıklar kurduklarını belirten Şara, bu iş birliklerinin ekonomik toparlanma ve yeni yatırım fırsatları açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Gelir seviyelerinin kademeli olarak artırıldığını kaydeden Şara, vatandaşlara doğrudan fayda sağlayan ekonomi politikalarıyla daha adil ve istikrarlı bir yaşam standardı hedeflediklerini dile getirdi.

“Geçiş dönemi adaletine bağlıyız”

Şara, konuşmasının sonunda yeni Suriye’yi inşa ederken hukuksuzluklara karışan herkesin hesap vereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yasaları ihlal eden, halka karşı suç işleyen herkes adalet önünde hesap verecek. Mağdurların haklarını güvence altına almak ve adaleti sağlamak için geçiş dönemi adaletine bağlılığımızı sürdürüyoruz.”