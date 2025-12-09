Son dönemde yağmurun neredeyse hiç yağmadığı Ankara'da barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. Başkentte içme suyu güvenliği, özellikle yaz aylarında kritik bir sorun haline gelirken, yetkililer olası susuzluk riskine karşı harekete geçti.

Yüzer Pompa Sistemi Hayat Kurtaracak!

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Çamlıdere Barajı’nda yapımı son aşamaya gelen yüzer pompa sistemini yerinde inceledi. Sistem, barajın derin kesimlerinden suyu güvenli şekilde alarak şehre iletecek.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, “Bu proje, Ankara’nın içme suyu sürdürülebilirliğini güvence altına alacak kritik bir yatırım” dedi.

Başkent İçin Kritik Yatırım!

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, kurak dönemlerde suyun güvenli bir şekilde temin edilmesi mümkün olacak. Yetkililer, sistemin kısa süre içinde devreye alınacağını ve başkentin su arz güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.

Geleceğe Yatırım!

Akçay, Ankara’nın su yönetiminde ileri teknoloji çözümlerini hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade ederek, yüzer pompa sisteminin başkentin su güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkentte susuzluk riski halen devam etse de, bu proje şehrin geleceği için umut veriyor.