Zemheri Nedir?

Zemheri, modern meteorolojik bir tanım değil; Anadolu’da yüzyıllardır kullanılan halk takviminin önemli dönemlerinden biri. Kışın en sert ve en çetin günlerini ifade eden bu süreç, özellikle kırsal bölgelerde hâlâ yakından takip ediliyor. Halk arasında “karakış” ya da “erbain” olarak da adlandırılıyor.

Hangi Tarihleri Kapsıyor?

Halk takvimine göre zemheri:

22 Aralık’ta başlıyor

Ocak ayının son günlerine kadar sürüyor

Bu süre yaklaşık 40 gün olarak kabul ediliyor ve kışın en soğuk zaman dilimi olarak görülüyor.

Hava Nasıl Olur?

Zemheri döneminde:

Gece sıcaklıkları belirgin şekilde düşüyor

Don ve buzlanma riski artıyor

Ayazlı sabahlar daha sık görülüyor

Meteoroloji uzmanları, her zemheri döneminin aynı şiddette geçmeyebileceğini vurgulasa da, bu tarih aralığında soğuk hava dalgalarının görülme ihtimali yükseliyor.

Günlük Hayatı Nasıl Etkiliyor?

Zemheri özellikle:

Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için sağlık riskleri

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için don tehlikesi

Trafikte buzlanmaya bağlı kazalar açısından kritik kabul ediliyor

Uzmanlar, bu dönemde kat kat giyinme, sabah ve gece saatlerinde daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

Halk Takviminden Bugüne

Zemheri, geçmişte çiftçiler için bir rehberdi; ne zaman ekim yapılacağı, hayvanların nasıl korunacağı bu döneme göre planlanırdı. Bugün ise bilimsel hava tahminleriyle birlikte, kültürel bir referans olarak önemini koruyor.

Soğuk kapıda, ama doğru önlemle kış daha kolay geçer. Zemheri, hazırlıklı olan için sadece takvimde bir dönem.