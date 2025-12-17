Besteleri milyonlarca kişi tarafından dinlenen, dünyaca ünlü Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Ankara'da ATO Congresium'da konser verdi.

Konserde sanatçıya kemanda Anna Romanova, viyolada Pavel Matckevic, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgeniya Popova eşlik etti. Geçen yıl çıkardığı Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eseriyle Türk dinleyicilerinin beğenisini kazanan Grinko'nun 'Valse' ve 'Jana Maryam' eserleri de müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Hayranları, konser sonunda 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çalan müzisyenin sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüledi. Yoğun ilgi gören konserin sonunda dinleyiciler sanatçıyı ayakta alkışladı. (DHA)