Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kontrolden çıkıp, refüje çarpan motosikletteki Semih Büyüköztürk öldü, Cem Toklu ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İmamoğlu çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 38 AIA 963 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletteki Semih Büyüköztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Cem Toklu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Toklu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)