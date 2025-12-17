Aydın’ın Köşk ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kaza sonrası iki araç da alev aldı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kısa sürede alev topuna dönen ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 09 YM 985 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 09 Y 2919 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kazada hafif yaralandıkları belirlenen sürücüler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.