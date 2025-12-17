Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin kurduğu YENİ YOL Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Meclis’te yeni bir oluşumun hazırlığı içinde olduklarını ifade etti.

Yeni oluşumun detaylarını ilk kez Sonsöz.com.tr’ye anlatan Selçuk Özdağ, CHP’nin de dâhil olduğu tüm muhalefet partilerinin “Birleşik Demokrasi Cephesi” adı altında birleşmesi gerektiğini söyledi.

Çeşitli illerin milletvekili sayılarından örnekler veren Selçuk Özdağ,

“Eğer tüm partiler isimlerini kullanmadan, sadece ‘Birleşik Demokrasi Cephesi’ olarak seçime girerse, muhalefet Meclis’e 300 milletvekilinin üzerinde bir sayıyla girer. Bugünkü yönetim sistemiyle ya Cumhurbaşkanlığını alacaksınız ya da Meclis’te çoğunluğu sağlayacaksınız. Başka çaresi yok. Eğer bugün Meclis’te muhalefet çoğunlukta olsaydı, AKP her gün kapımızda olurdu. İnim inim ilerdi” diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ ADAY OLMALI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP tarafından aday gösterilmesi gerektiğini ifade eden Selçuk Özdağ,

“AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın bahçesinden oy alabilecek bir aday olması gerek. İmamoğlu bunu üç kez başardı. Ancak başına gelenler ortada. CHP, Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş’ı gösterirse, o herkesin bahçesinden oy alır. Hatta DEM seçmenlerinin bir kısmı da Mansur Yavaş’a oy verir” dedi.

“LİDERLER FARKINDA DEĞİL”

“Birleşik Demokrasi Cephesi” oluşumunun gerçekleşmesi için başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüğünü söyleyen Selçuk Özdağ, şunları kaydetti:

“Türkiye çok kötü yönetiliyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bütçe sunumunu dinledim; konuşurken kendimi İsviçre’de, İtalya’da sandım. Dört yıl önce Avrupa Birliği’ne giren ülkelerin para birimlerini Türk lirasıyla kıyasladı. Cevdet Yılmaz bizlere adeta Andersen masalları anlattı.”

“KÖYLÜ ÇOCUĞUYUM, ARKAMDA SERMAYE YOK”

Dört dönemdir parlamentoda olduğunu, AKP’de siyaset yaptığını ve genel başkan yardımcılığı görevinde bulunduğunu, şu anda ise YENİ YOL Partisi’nde Grup Başkanvekilliği görevini sürdürdüğünü belirten Selçuk Özdağ, şunları söyledi:

“Eğer AKP’de kalsaydım daha etkin görevlerde olurdum. Daha ne olacağım? Köylü çocuğuyum, arkamda sermayem yok. Ben kendim için değil, Türkiye için konuşuyorum. Halk gittikçe fakirleşecek, sokaklara çeteler hâkim olacak, hapishaneler dolacak.”