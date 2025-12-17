Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD), “Yılın Basın Fotoğrafları” Yarışmasında ödüller, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı törende sahiplerini buldu. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kendisine verilen fotoğraf makinesi ile salondakilerin fotoğraflarını da çekti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, “Bugün geçmişe dair güçlü bir kamusal hafızadan söz edebiliyorsak, bunun arkasında bu anları doğru yerde ve doğru zamanda, hakkını vererek kayda geçiren bir emek vardır. Bu emek, yaşananı göstermekle yetinmeyen; hakikatin görünür olmasını, toplumsal tartışmaların sağlam bir zeminde yürütülmesini ve toplumun kendi geçmişiyle yüzleşebilmesini mümkün kılan bir sorumluluk alanını da ifade etmektedir” dedi.

"YILIN BASIN FOTOĞRAFLARININ 40 YILLIK GEÇMİŞİ VAR”

Törende Konuşan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları yarışması, 40 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf organizasyonu ve Türk medyasının da en prestijli fotoğraf ödülleri olduğunu belirtti. Rıza Özel, “Yılın Basın Fotoğrafları bu 40 yıllık geçmişinde bir yarışmanın ötesine geçti. Mesleki farkındalık için yarattığı etkinin yanı sıra geniş kitlelere fotoğrafı sevdiren özendiren bir sosyal sorumluluk projesi artık. Tabii ki böyle büyük bir organizasyonu 40 yıl boyunca sürdürebilmek kolay olmadı. Dernek, bu yarışmayı yaşatabilmek için; ekonomik krizler, değişen medya tüketim alışkanlıkları, gazeteciliğin dönüşümü, teknolojinin sınır tanımaz hızı, siyasi etkiler ve dijital devrim gibi birçok meydan okumayla mücadele etti, ediyor.” dedi.

İŞTE 2025’İN EN İYİLERİ

40. YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI ÖDÜLLERİ

Yılın Basın Fotoğrafı
Mert Gökhan KOÇ / Hürriyet Gazetesi

TFMD Yaşam Boyu Onur Ödülü
Mustafa İSTEMİ / Milliyet Gazetesi

Yılın Haber Fotoğrafı
Mert Gökhan KOÇ / Hürriyet Gazetesi

Haber Fotoğrafı İkincisi
Uğur YILDIRIM / Milliyet Gazetesi

Haber Fotoğrafı Üçüncüsü
Ali EKEYILMAZ / Sabah Gazetesi

Deprem Şehitleri Özel Ödülü
Yavuz ÖZDEN / Milliyet Gazetesi

Jüri Özel Ödülü
İsmail COŞKUN / İhlas Haber Ajansı

Rafet Hüner Özel Ödülü
Nurettin BOYDAK / Ümraniye Belediyesi

TFMD Özel Ödülü
Yavuz ÖZDEN / Milliyet Gazetesi

Mustafa Pekcan Özel Ödülü
Mustafa KILIÇ / Serbest

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı
[Hamza Sahin: Yağız GÜRTUĞ / Middle East Images

Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi
Önder GÜLEN / Galatasaray SK

Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü
Emrah GÜREL / Associated Press

Spor Toto Özel Ödülü
Ahmet İZGİ / Gençlik Spor Bakanlığı

Spor Toto Özel Ödülü
Ferhat AKBULUT / Gençlik Spor Bakanlığı

Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı
Hakan OKAY / İhlas Haber Ajansı

Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi
Alper TÜYDEŞ / Serbest

Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü
Ahmet ASLAN / Serbest

Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Mansiyon
Ahmet Faruk SARIKOÇ / İhlas Haber Ajansı

Sıfır Atık Özel Ödülü
Volkan KARAGÜLLEOĞLU / Serbest

Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı
İsmail COŞKUN / İhlas Haber Ajansı

Günlük Yaşam Fotoğrafı İkincisi
İsmail COŞKUN / İhlas Haber Ajansı

Günlük Yaşam Fotoğrafı Üçüncüsü
UBeyza OFLUOĞLU / Marmara Üniversitesi

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ
(Genel katılıma açık fotoğraf yarışması)

ASKA Özel Ödülü
Ümit ERDEM

AJET Özel Ödülü
Hanifi KOÇ

Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri Birincisi
Said Nuri SARGIN

Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri İkincisi
Nurettin BOYDAK

Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü
Hasan İÇEL

Türkiye Güzellikleri Birincisi
Faysal KANBER

Türkiye Güzellikleri İkincisi
Şevki KARACA

Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü
Ayşe YONGA

YTB 15. YIL ÖZEL ÖDÜLLERİ

Kardeş Topluluklar Birincisi
Caner ÖZBAYDOĞAN

Kardeş Topluluklar İkincisi
Mehmet ASLAN

Kardeş Topluluklar Üçüncüsü
Fatma SALT

Kardeş Topluluklar Mansiyon
Necati SAVAŞ / EPA

Türk Diasporası Birincisi
Emrah GÜREL / AP

Uluslararası Öğrenciler Birincisi
Alsu SAGIROVA

Uluslararası Öğrenciler İkincisi
Ababaker AL DAWOODI

Uluslararası Öğrenciler Üçüncüsü
Uluslararası Öğrenciler Üçüncüsü
Ahmed Mohammed ELHASSAN

Muhabir: Haber Merkezi