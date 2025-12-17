Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD), “Yılın Basın Fotoğrafları” Yarışmasında ödüller, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı törende sahiplerini buldu. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kendisine verilen fotoğraf makinesi ile salondakilerin fotoğraflarını da çekti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, “Bugün geçmişe dair güçlü bir kamusal hafızadan söz edebiliyorsak, bunun arkasında bu anları doğru yerde ve doğru zamanda, hakkını vererek kayda geçiren bir emek vardır. Bu emek, yaşananı göstermekle yetinmeyen; hakikatin görünür olmasını, toplumsal tartışmaların sağlam bir zeminde yürütülmesini ve toplumun kendi geçmişiyle yüzleşebilmesini mümkün kılan bir sorumluluk alanını da ifade etmektedir” dedi.
"YILIN BASIN FOTOĞRAFLARININ 40 YILLIK GEÇMİŞİ VAR”
Törende Konuşan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları yarışması, 40 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf organizasyonu ve Türk medyasının da en prestijli fotoğraf ödülleri olduğunu belirtti. Rıza Özel, “Yılın Basın Fotoğrafları bu 40 yıllık geçmişinde bir yarışmanın ötesine geçti. Mesleki farkındalık için yarattığı etkinin yanı sıra geniş kitlelere fotoğrafı sevdiren özendiren bir sosyal sorumluluk projesi artık. Tabii ki böyle büyük bir organizasyonu 40 yıl boyunca sürdürebilmek kolay olmadı. Dernek, bu yarışmayı yaşatabilmek için; ekonomik krizler, değişen medya tüketim alışkanlıkları, gazeteciliğin dönüşümü, teknolojinin sınır tanımaz hızı, siyasi etkiler ve dijital devrim gibi birçok meydan okumayla mücadele etti, ediyor.” dedi.
İŞTE 2025’İN EN İYİLERİ
40. YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI ÖDÜLLERİ
Yılın Basın Fotoğrafı
Mert Gökhan KOÇ / Hürriyet Gazetesi
TFMD Yaşam Boyu Onur Ödülü
Mustafa İSTEMİ / Milliyet Gazetesi
Yılın Haber Fotoğrafı
Mert Gökhan KOÇ / Hürriyet Gazetesi
Haber Fotoğrafı İkincisi
Uğur YILDIRIM / Milliyet Gazetesi
Haber Fotoğrafı Üçüncüsü
Ali EKEYILMAZ / Sabah Gazetesi
Deprem Şehitleri Özel Ödülü
Yavuz ÖZDEN / Milliyet Gazetesi
Jüri Özel Ödülü
İsmail COŞKUN / İhlas Haber Ajansı
Rafet Hüner Özel Ödülü
Nurettin BOYDAK / Ümraniye Belediyesi
TFMD Özel Ödülü
Yavuz ÖZDEN / Milliyet Gazetesi
Mustafa Pekcan Özel Ödülü
Mustafa KILIÇ / Serbest
Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı
Yağız GÜRTUĞ / Middle East Images
Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi
Önder GÜLEN / Galatasaray SK
Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü
Emrah GÜREL / Associated Press
Spor Toto Özel Ödülü
Ahmet İZGİ / Gençlik Spor Bakanlığı
Spor Toto Özel Ödülü
Ferhat AKBULUT / Gençlik Spor Bakanlığı
Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı
Hakan OKAY / İhlas Haber Ajansı
Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi
Alper TÜYDEŞ / Serbest
Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü
Ahmet ASLAN / Serbest
Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Mansiyon
Ahmet Faruk SARIKOÇ / İhlas Haber Ajansı
Sıfır Atık Özel Ödülü
Volkan KARAGÜLLEOĞLU / Serbest
Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı
İsmail COŞKUN / İhlas Haber Ajansı
Günlük Yaşam Fotoğrafı İkincisi
İsmail COŞKUN / İhlas Haber Ajansı
Günlük Yaşam Fotoğrafı Üçüncüsü
UBeyza OFLUOĞLU / Marmara Üniversitesi
TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ
(Genel katılıma açık fotoğraf yarışması)
ASKA Özel Ödülü
Ümit ERDEM
AJET Özel Ödülü
Hanifi KOÇ
Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri Birincisi
Said Nuri SARGIN
Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri İkincisi
Nurettin BOYDAK
Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü
Hasan İÇEL
Türkiye Güzellikleri Birincisi
Faysal KANBER
Türkiye Güzellikleri İkincisi
Şevki KARACA
Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü
Ayşe YONGA
YTB 15. YIL ÖZEL ÖDÜLLERİ
Kardeş Topluluklar Birincisi
Caner ÖZBAYDOĞAN
Kardeş Topluluklar İkincisi
Mehmet ASLAN
Kardeş Topluluklar Üçüncüsü
Fatma SALT
Kardeş Topluluklar Mansiyon
Necati SAVAŞ / EPA
Türk Diasporası Birincisi
Emrah GÜREL / AP
Uluslararası Öğrenciler Birincisi
Alsu SAGIROVA
Uluslararası Öğrenciler İkincisi
Ababaker AL DAWOODI
Uluslararası Öğrenciler Üçüncüsü
Uluslararası Öğrenciler Üçüncüsü
Ahmed Mohammed ELHASSAN