Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD), “Yılın Basın Fotoğrafları” Yarışmasında ödüller, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı törende sahiplerini buldu. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kendisine verilen fotoğraf makinesi ile salondakilerin fotoğraflarını da çekti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, “Bugün geçmişe dair güçlü bir kamusal hafızadan söz edebiliyorsak, bunun arkasında bu anları doğru yerde ve doğru zamanda, hakkını vererek kayda geçiren bir emek vardır. Bu emek, yaşananı göstermekle yetinmeyen; hakikatin görünür olmasını, toplumsal tartışmaların sağlam bir zeminde yürütülmesini ve toplumun kendi geçmişiyle yüzleşebilmesini mümkün kılan bir sorumluluk alanını da ifade etmektedir” dedi.

"YILIN BASIN FOTOĞRAFLARININ 40 YILLIK GEÇMİŞİ VAR”

Törende Konuşan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları yarışması, 40 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf organizasyonu ve Türk medyasının da en prestijli fotoğraf ödülleri olduğunu belirtti. Rıza Özel, “Yılın Basın Fotoğrafları bu 40 yıllık geçmişinde bir yarışmanın ötesine geçti. Mesleki farkındalık için yarattığı etkinin yanı sıra geniş kitlelere fotoğrafı sevdiren özendiren bir sosyal sorumluluk projesi artık. Tabii ki böyle büyük bir organizasyonu 40 yıl boyunca sürdürebilmek kolay olmadı. Dernek, bu yarışmayı yaşatabilmek için; ekonomik krizler, değişen medya tüketim alışkanlıkları, gazeteciliğin dönüşümü, teknolojinin sınır tanımaz hızı, siyasi etkiler ve dijital devrim gibi birçok meydan okumayla mücadele etti, ediyor.” dedi.

İŞTE 2025’İN EN İYİLERİ

40. YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI ÖDÜLLERİ

Yılın Basın Fotoğrafı

Mert Gökhan KOÇ / Hürriyet Gazetesi

TFMD Yaşam Boyu Onur Ödülü

Mustafa İSTEMİ / Milliyet Gazetesi

Yılın Haber Fotoğrafı

Mert Gökhan KOÇ / Hürriyet Gazetesi

Haber Fotoğrafı İkincisi

Uğur YILDIRIM / Milliyet Gazetesi

Haber Fotoğrafı Üçüncüsü

Ali EKEYILMAZ / Sabah Gazetesi

Deprem Şehitleri Özel Ödülü

Yavuz ÖZDEN / Milliyet Gazetesi

Jüri Özel Ödülü

İsmail COŞKUN / İhlas Haber Ajansı

Rafet Hüner Özel Ödülü

Nurettin BOYDAK / Ümraniye Belediyesi

TFMD Özel Ödülü

Yavuz ÖZDEN / Milliyet Gazetesi

Mustafa Pekcan Özel Ödülü

Mustafa KILIÇ / Serbest

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı

[Hamza Sahin: Yağız GÜRTUĞ / Middle East Images

Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi

Önder GÜLEN / Galatasaray SK

Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü

Emrah GÜREL / Associated Press

Spor Toto Özel Ödülü

Ahmet İZGİ / Gençlik Spor Bakanlığı

Spor Toto Özel Ödülü

Ferhat AKBULUT / Gençlik Spor Bakanlığı

Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı

Hakan OKAY / İhlas Haber Ajansı

Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi

Alper TÜYDEŞ / Serbest

Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü

Ahmet ASLAN / Serbest

Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Mansiyon

Ahmet Faruk SARIKOÇ / İhlas Haber Ajansı

Sıfır Atık Özel Ödülü

Volkan KARAGÜLLEOĞLU / Serbest

Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı

İsmail COŞKUN / İhlas Haber Ajansı

Günlük Yaşam Fotoğrafı İkincisi

İsmail COŞKUN / İhlas Haber Ajansı

Günlük Yaşam Fotoğrafı Üçüncüsü

UBeyza OFLUOĞLU / Marmara Üniversitesi

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ

(Genel katılıma açık fotoğraf yarışması)

ASKA Özel Ödülü

Ümit ERDEM

AJET Özel Ödülü

Hanifi KOÇ

Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri Birincisi

Said Nuri SARGIN

Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri İkincisi

Nurettin BOYDAK

Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü

Hasan İÇEL

Türkiye Güzellikleri Birincisi

Faysal KANBER

Türkiye Güzellikleri İkincisi

Şevki KARACA

Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü

Ayşe YONGA

YTB 15. YIL ÖZEL ÖDÜLLERİ

Kardeş Topluluklar Birincisi

Caner ÖZBAYDOĞAN

Kardeş Topluluklar İkincisi

Mehmet ASLAN

Kardeş Topluluklar Üçüncüsü

Fatma SALT

Kardeş Topluluklar Mansiyon

Necati SAVAŞ / EPA

Türk Diasporası Birincisi

Emrah GÜREL / AP

Uluslararası Öğrenciler Birincisi

Alsu SAGIROVA

Uluslararası Öğrenciler İkincisi

Ababaker AL DAWOODI

Uluslararası Öğrenciler Üçüncüsü

Ahmed Mohammed ELHASSANs…ğur…

Uluslararası Öğrenciler Üçüncüsü

Ahmed Mohammed ELHASSAN