Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures imzalı “Taşacak Bu Deniz” dizisi, son haftalarda aldığı yüksek reytinglerle dikkat çekiyor. Trabzon’da çekilen ve TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, başarısıyla kanalın en iddialı yapımları arasında yer alıyor. Büyük ilgi gören dizinin 11. bölümü bu cuma akşamı ekrana gelecek.

13. Bölümde İzleyiciyi Şaşırtacak Gelişme

Hikâyesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizide, ikinci bölümde yer alan “Düşmanlık yüzünden masumlar ölür” repliği uzun süre hafızalardaki yerini korudu. Güçlü senaryosu ve çarpıcı olay örgüsüyle dikkat çeken dizinin, usta senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem imzasını taşıyan 13. bölümünde sürpriz bir düğün sahnesi izleyiciyle buluşacak.