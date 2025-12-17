Trump Seyahat Yasağı Nedir ve Neden Genişletildi?

Trump seyahat yasağı, belirli ülkelerin vatandaşlarının ABD’ye girişini sınırlayan bir güvenlik politikasıdır. Yeni düzenlemeyle Trump seyahat yasağı, terörle mücadele ve sınır güvenliği gerekçeleriyle daha kapsamlı hale getirildi. Trump seyahat yasağı kararında, belge güvenliği ve göçmenlik kontrollerindeki yetersizlikler gerekçe gösterildi. Trump seyahat yasağı, özellikle çatışma bölgelerini ve siyasi istikrarsızlık yaşayan ülkeleri hedef alıyor.

Trump Seyahat Yasağı Kapsamındaki Tam Giriş Yasakları

Güncellenen Trump seyahat yasağı ile birlikte 19 ülkenin vatandaşlarına tam giriş yasağı uygulanıyor. Trump seyahat yasağı kapsamında bu ülkelerden ABD’ye turistik, ticari veya göçmen vizesiyle giriş büyük ölçüde engellendi. Trump seyahat yasağı, güvenlik taramasının yetersiz olduğu ülkeleri öncelikli risk grubu olarak değerlendiriyor. Trump seyahat yasağı bu yönüyle önceki kararlardan daha sert bulunuyor.

Trump Seyahat Yasağı: İlk Listede Yer Alan Ülkeler

Trump seyahat yasağı ilk olarak Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti ve Ekvator Ginesi’ni kapsıyordu. Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen de Trump seyahat yasağı listesinde bulunuyor. Bu ülkeler Trump seyahat yasağı kapsamında uzun süredir ABD’ye girişte ciddi engellerle karşılaşıyor. Trump seyahat yasağı bu ülkeler için artık kalıcı hale getirildi.

Trump Seyahat Yasağına Yeni Eklenen Ülkeler

Yeni kararla birlikte Trump seyahat yasağı Burkina Faso, Mali ve Nijer’i de kapsayacak şekilde genişletildi. Güney Sudan ve Suriye de Trump seyahat yasağı kapsamına alınan yeni ülkeler arasında yer aldı. Trump seyahat yasağı bu ülkelerdeki iç çatışmalar ve devlet otoritesi zayıflığını gerekçe gösteriyor. Trump seyahat yasağı bu eklemelerle Afrika ve Orta Doğu ağırlığını artırdı.

Filistin Belgeleri de Trump Seyahat Yasağı Kapsamında

Trump seyahat yasağı yalnızca ülke vatandaşlarını değil, belirli seyahat belgelerini de kapsıyor. Filistin Yönetimi tarafından düzenlenen seyahat belgelerine sahip kişiler Trump seyahat yasağı kapsamına alındı. Bu karar Trump seyahat yasağı içinde en çok tartışılan maddelerden biri oldu. Trump seyahat yasağı bu yönüyle diplomatik gerilime yol açabilecek nitelikte.

Kısmi Kısıtlamadan Tam Yasağa Geçen Ülkeler

Trump seyahat yasağı kapsamında Laos ve Sierra Leone için uygulanan kısmi kısıtlamalar kaldırıldı. Bu ülkeler artık Trump seyahat yasağı çerçevesinde tam giriş yasağına tabi tutuluyor. Trump seyahat yasağı bu değişiklikle birlikte daha katı bir yapı kazandı. Trump seyahat yasağı uygulamalarında esneklik büyük ölçüde ortadan kalktı.

Trump Seyahat Yasağı ve Kısmi Giriş Kısıtlamaları

Trump seyahat yasağı bazı ülkeler için tam yasak yerine kısmi giriş kısıtlamaları öngörüyor. Burundi, Küba, Togo ve Venezuela bu kapsamda daha önce listelenmişti. Trump seyahat yasağı bu ülkelere yönelik vize türüne bağlı sınırlamalar getiriyor. Trump seyahat yasağı bu ülkeler için kontrollü giriş modeli uyguluyor.

Trump Seyahat Yasağına Eklenen 15 Yeni Kısmi Kısıtlama Ülkesi

Yeni düzenlemeyle Trump seyahat yasağı Angola, Benin ve Fildişi Sahili’ni de kapsadı. Dominika, Gabon, Gambiya, Malavi ve Moritanya Trump seyahat yasağı kapsamına alınan diğer ülkeler arasında yer aldı. Nijerya, Senegal, Tanzanya, Tonga, Zambiya ve Zimbabve de Trump seyahat yasağı ile kısmi kısıtlamalara tabi tutuldu. Trump seyahat yasağı bu listeyle toplamda 30’dan fazla ülkeyi etkiliyor.

Trump Seyahat Yasağının Küresel Etkileri

Trump seyahat yasağı, uluslararası seyahat ve göç politikalarında önemli sonuçlar doğuruyor. Trump seyahat yasağı nedeniyle binlerce kişinin vize başvurusu askıya alındı. Trump seyahat yasağı, ABD’nin dış politika yaklaşımına dair yeni tartışmalar başlattı. Trump seyahat yasağı özellikle insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor.

Trump Seyahat Yasağı ABD İçinde Nasıl Karşılandı?

ABD içinde Trump seyahat yasağı destekçileri ve muhalifleri karşı karşıya geldi. Trump seyahat yasağı savunucuları, kararın ulusal güvenliği güçlendireceğini savunuyor. Trump seyahat yasağı karşıtları ise ayrımcılık yapıldığı görüşünde. Trump seyahat yasağı, önümüzdeki dönemde yargı süreçlerine de konu olabilir.

Trump Seyahat Yasağı Sonrası Beklentiler

Uzmanlara göre Trump seyahat yasağı uzun süre yürürlükte kalabilir. Trump seyahat yasağı kapsamında ülke listelerinin zamanla yeniden güncellenmesi bekleniyor. Trump seyahat yasağı, ABD’nin göç ve vize politikalarında kalıcı bir dönüşümün işareti olarak görülüyor. Trump seyahat yasağı küresel siyasette etkisini sürdürecek.

Kaynak: Open Source Intel (X hesabı)