Kaza, saat 00.30 sıralarında Şile Otoyolu'nda ilerleyen araçların Taşdelen Tüneli içerisinde çarpışması sonucu meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilin çarpışarak yolda durmasının ardından, arkadan gelen 5 araç duramayarak bu araçlara çarptı. 7 aracın karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Taşdelen Tüneli’nin Şile istikameti geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım yan yoldan kontrollü olarak sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.(DHA)