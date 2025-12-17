ABD’de açıklanan kasım ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, önceki aylara yönelik aşağı yönlü revizyonlar iş gücü piyasasına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Yatırımcılar gözünü enflasyon verilerine ve Fed’in atacağı adımlara çevirdi.

ABD’de kasım ayına ait tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde artış gösterirken, ağustos ve eylül ayı verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi iş gücü piyasasında soğuma endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Analistler, son istihdam verisinin sınırlı bir yavaşlamaya işaret ettiğini ancak belirgin bir zayıflama sinyali vermediğini ifade etti.

Öte yandan, ABD’de hükümetin kapalı olduğu dönemde veri akışında yaşanan aksaklıkların ardından açıklanmaya başlanan yeni veriler, yatırımcılar tarafından temkinli şekilde değerlendiriliyor. Veri akışının sınırlı olduğu bu süreçte Fed’e yönelik beklenti oluşturmanın zorlaştığı, yetkililerden gelen farklı yönlendirmelerin ise para politikasının geleceğine dair netlik sağlamadığı belirtiliyor.

Fed Beklentileri Değişmedi, Gözler TÜFE Verisinde

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, iş gücü piyasasında soğuma sinyallerine rağmen Fed’in ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 75 ihtimalle sabit tutması bekleniyor. Analistler, yarın açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed’in para politikasına ilişkin daha net sinyaller verebileceğini belirtiyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında yer alıyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, para politikasında erken bir gevşemenin yüksek seyreden enflasyonu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın, görev süresi gelecek yıl mayısta sona erecek Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine kimi seçeceğine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump’ın bu görev için Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ile de görüşme yapması bekleniyor.

Tahvil Faizleri Yükseldi, Gümüş Rekor Kırdı

İş gücü piyasasındaki soğuma beklentilerinin Fed’in gevşeme alanı yaratabileceği düşüncesiyle tahvil faizleri gerilerken, bu beklentilerin sınırlı kalmasıyla yeni işlem gününde ABD tahvil getirilerinde yeniden yükseliş görüldü.

ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,14’e kadar geriledikten sonra bugün yüzde 4,16 seviyesinde işlem görüyor. Jeopolitik riskler ve Fed belirsizliğinin etkisiyle altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,5 artışla 4 bin 324 dolara yükseldi.

Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş ise rekor serisini sürdürdü. Gümüşün ons fiyatı sabah saatlerinde 66,53 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, şu sıralarda yüzde 4 artışla 66,28 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise dün 98,1 seviyesine geriledikten sonra, artan jeopolitik tansiyon ve faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla bugün yüzde 0,2 artışla 98,3’e yükseldi.

Petrol Fiyatları Arz Endişeleriyle Toparlandı

Talep endişeleriyle dün 58,6 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Trump’ın Venezuela kaynaklı petrol tankerlerine yaptırım talimatı vermesiyle oluşan arz endişeleri sonrası yüzde 1,4 artarak 59,5 dolara yükseldi.

ABD ve Avrupa Borsalarında Satıcılı Seyir

Bu gelişmelerin ardından ABD borsalarında karışık bir görünüm izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Dow Jones endeksi yüzde 0,62 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 yükseldi. ABD endeks vadeli kontratları güne negatif başladı.

Avrupa borsalarında ise Rusya-Ukrayna Savaşı’nda artan tansiyon satış baskısını beraberinde getirdi. İngiltere’de FTSE 100, Almanya’da DAX 40, Fransa’da CAC 40 ve İtalya’da FTSE MIB endeksleri günü düşüşle tamamladı.

Asya Borsaları Japonya Hariç Pozitif

Asya piyasalarında Fed beklentileri ve Japonya Merkez Bankası’nın olası sıkılaşma adımları fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Güney Kore, Çin ve Hong Kong borsalarında yükselişler görüldü.

Borsa İstanbul Günü Düşüşle Kapattı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,94 değer kaybederek 11.348,83 puandan kapanış yaptı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat da akşam seansında yüzde 0,3 geriledi.

Dolar/TL ise yatay seyrini sürdürerek 42,70 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.150 puanı destek, 11.450 ve 11.550 puanı ise direnç olarak değerlendiriyor.

Piyasalarda Bugün Takip Edilecek Veriler

10.00 Türkiye – Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

10.00 İngiltere – Kasım ayı TÜFE

12.00 Almanya – Aralık Ifo İş Dünyası Güven Endeksi

13.00 Avro Bölgesi – Kasım ayı TÜFE

15.00 ABD – Haftalık mortgage başvuruları