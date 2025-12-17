Arıcılık sektörünün bugünü ve geleceğinin ele alınacağı Arıcılık Paneli, 18 Aralık 2025 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Alanında uzman akademisyenler, kamu temsilcileri ve sektör profesyonellerinin katılacağı panelde bal üretimi ve gıda güvenliği konuları tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Protokol Konuşmalarıyla Başlayacak

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Açılış konuşmalarını;

Başkent Üniversitesi Kahramankazan MYO Müdürü Doç. Dr. Erkan Yıldız ,

Kahramankazan Belediye Başkanı Av. Selim Çırpanoğlu ,

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş yapacak.

Ayrıca Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın teşrifleri bekleniyor.

1. Oturum: Bal Üretimi

Saat 13.45 – 15.15 arasında yapılacak olan ilk oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Füsun Eyidoğan üstlenecek.

Oturumda;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ,

ABB Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Suat Musabeyoğlu ,

Başkent Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Rabia Aktaş konuşmacı olarak yer alacak.

2. Oturum: Gıda Güvenliği

Saat 15.30 – 17.00 arasında düzenlenecek ikinci oturumda gıda güvenliği konusu ele alınacak.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Özlem Darçansoy İşeri’nin yapacağı oturumda;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ,

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Kurucu Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık ,

Başkent Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Elif Şeyma Bağdat bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Sektöre Katkı Sağlaması Hedefleniyor

Arıcılık Paneli ile hem akademik hem de uygulamalı bilgilerin paylaşılması, arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve gıda güvenliği bilincinin artırılması amaçlanıyor. Program, 17.00’de kapanış ile sona erecek.

Başkent Üniversitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kahramankazan Belediyesi yetkilileri, arıcılıkla ilgilenen tüm paydaşları bu önemli etkinliğe davet etti.