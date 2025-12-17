Kayseri Adliyesi'nde çalışan aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve mübaşirlerin de olduğu kişiler bir araya gelerek Resen Ritim Topluluğu isimli bir grup kurdu. Sosyal medyada grubun videolarını paylaşması sonrası topluluğa avukat ve infaz koruma memurları da katıldı. 21 kişiden oluşan ve Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğu olma özelliği taşıyan grup mesai saatleri dışında adliye konferans salonunda çalışmalar yaparak, 6 ayda aralarında cezaevi ve adliye personeli olmak üzere topluluğa konser verebilecek düzeye erişti. Pek çok önemli davanın görüldüğü konferans salonunda iş yoğunluğunun stresini atan topluluk üyeleri, daha büyük salonlarda konser verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Grubu sosyal medyada görüp etkilenen Kayseri Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Sabri Batın, gruba sonradan dahil oldu. Doç. Dr. Batın, 19 Aralık’ta grubun kent protokolüne vereceği konser öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

‘MÜZİK, HEM TERAPİ HEM DE HAYATIN RİTMİNİN YENİDEN HİSSEDİLDİĞİ ALAN’

İş stresi nedeniyle mesai saatleri sonrası adliyeye gelerek çalışmalara katıldığını anlatan Doç. Dr. Sabri Batın, “Türkiye’de adliye çalışanlarından oluşan ilk resmi ritim grubuna dışarıdan dahil olmak da benim için büyük bir gurur. Çok kıymetli. Müziğin, mesleklerin ve ünvanların ötesinde çok büyük bir birleştirici gücü var. Mesleğim gereği yoğun ve stresli bir iş yapıyorum. Adliye ortamı da kendine göre zor. Ama ritim grubuna adım attığım zaman her şey bir anda akıp gidiyor. Benim için müzik, hem terapi hem de hayatın ritmini yeniden hissedebildiğim bir alan oldu. O yüzden ritmin ortak duyguların dili olduğuna inanıyorum. Biz de o dili birlikte konuşuyoruz. 19 Aralık’ta da kent protokolünün katılacağı benim ilk konserimin gelmesini heyecanla bekliyorum” diye konuştu.

‘TOPLUMDA GÜZEL İZLER BIRAKACAĞINA İNANIYORUM’

Doç. Dr. Batın, “Biz müziğin ortak dilini konuşuyoruz. 19 Aralık’taki konserimiz sadece bir müzik etkinliği değil, adliye çalışanlarının kültürel alandaki üretkenliğini, birlik duygusunu ve sanata olan katkısını gösteren çok değerli bir adım. Müziğe ve sanata gönül veren herkes adına böyle bir grubun parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu ritmin sadece sahnede değil, toplumda da güzel izler bırakacağına inanıyorum. Bize bu imkanı sağlayan ve elini taşın altına koyna başta Başsavcımız Habib Korkmaz Beye ve şefimiz Emre Taştan’a ve gruptaki tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘HAYATIMIN BİR PARÇASI’

Grupta çok sıcakkanlı karşılandığını da anlatan Doç. Dr. Sabri Batın, “Gruba ilk geldiğimde herkes bana çok sıcakkanlı yaklaştı. Sanki yıllardır beraber çalışıyormuşuz gibi bir ortam vardı. Müzik hayatımın en önemli parçalarından biri. Vazgeçilmezlerim arasında. O yüzden ben de çok mutlu oldum. Tıp mesleği dışında hobi olarak değil de hayatımın bir parçası gibi olmaya başladı” dedi. (DHA)