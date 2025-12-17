Tire’de yaşayan S.B. ile Ş.B., 2023 yılının Kasım ayında evlendi. Yaklaşık iki yıl süren evlilik, ağustos ayında yaşanan geçimsizlik nedeniyle sona erme noktasına geldi. Çift, Tire 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.

Taraflar anlaşmalı boşanma konusunda uzlaşma sağlayamazken, her iki taraf da nafaka talebinde bulundu. Davanın ikinci duruşması 20 Kasım’da görüldü.

Mahkemeden Nafaka Kararı

Duruşmada söz alan S.B.’nin avukatı A. İslam Gezer, müvekkilinin işten çıkarıldığını ve işsiz olduğunu belirterek tedbir nafakası talep etti. Ş.B.’nin avukatı ise bu talebin reddini istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme, sosyal ve ekonomik durumları değerlendirerek, pastane işlettiği belirtilen Ş.B.’nin, dava tarihinden itibaren aylık 5 bin lira tedbir nafakasını, yargılama kesinleşene kadar S.B.’ye ödemesine karar verdi.

“Tedbir Nafakasında Kusur Aranmaz”

Kararı değerlendiren avukat A. İslam Gezer, şunları söyledi:

“Tedbir nafakası, sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olan tarafı korumak amacıyla öngörülmüş bir tedbirdir. Bu nafakada kusur aranmaz. Kadın ve erkek kanun önünde eşit olduğundan, erkeğin ekonomik olarak zayıf olması halinde de erkek lehine nafakaya hükmedilebilir.”

“Kalıplaşmış Algılar Yıkıldı”

S.B.’nin diğer avukatı Elif Büşra Berber ise kararın önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Toplumda nafakanın yalnızca kadınlar lehine hükmedildiği yönündeki algı doğru değildir. Şartları oluştuğu takdirde, tedbir nafakası dava sonrasında erkek lehine yoksulluk nafakasına da dönüşebilir. Mahkemenin kararı, Medeni Kanun’un ruhuna uygun ve yerindedir.”

Emsal Niteliğinde Karar

Mahkemenin bu kararı, nafaka hukukunda kadın-erkek eşitliği ilkesini vurgulaması ve erkeğin de ekonomik açıdan korunabileceğini göstermesi bakımından emsal niteliği taşıyor.