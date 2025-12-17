Karşılaşmaya hızlı başlayan San Antonio Spurs, ilk çeyreği 30-28, devreyi ise 61-59 önde tamamladı. Üçüncü periyotta da oyun üstünlüğünü elinde tutan Spurs, son çeyreğe 94-89 avantajla girdi.

Ancak final periyodunda sahneye çıkan New York Knicks, bu çeyreği 35-19 kazanarak maçı çevirdi ve 52 yıl sonra ilk kez NBA Kupası’nı kazandı.

Knicks’te Yıldızlar Parladı

OG Anunoby: 28 sayı, 9 ribaunt

Jalen Brunson: 25 sayı

Karl-Anthony Towns: 16 sayı, 11 ribaunt (double-double)

Jordan Clarkson: 15 sayı

Knicks’te OG Anunoby, maçın en skorer ismi olurken, Karl-Anthony Towns double-double performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Spurs Cephesi

Dylan Harper: 21 sayı, 7 ribaunt

Stephon Castle: 15 sayı, 12 asist (double-double)

Victor Wembanyama: 18 sayı

De’Aaron Fox: 16 sayı

Genç yıldız Victor Wembanyama ve Dylan Harper’ın çabası Spurs için yeterli olmadı.

Tarihi Zafer

Bu galibiyetle New York Knicks, kulüp tarihindeki ilk Emirates NBA Cup zaferini elde ederken, taraftarlarına tam 52 yıl sonra kupa sevinci yaşattı.