Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın sponsoru ve çözüm ortağı olduğu Orkestra Akademik Başkent, DenizBank Konserleri Serisi kapsamında 2025 yılının son konserini Barok müziğin önde gelen isimlerinden Maurice Steger ile gerçekleştirecek.

Barok Müziğin Ustası Ankara’da

Barok müzik dünyasında sıra dışı yorumlarıyla tanınan Maurice Steger, Ankaralı müzikseverleri büyüleyici bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Türkiye’ye ilk kez 32. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında gelen Steger, bu özel konserde hem solist hem de orkestra şefi olarak sahnede yer alacak.

Steger’in enerjik sahne performansı ve derinlikli yorumlarıyla tanınan Orkestra Akademik Başkent, yılın son günlerinde zarif, rafine ve unutulmaz bir konser deneyimi sunmayı hedefliyor.

Konser Bilgileri

Tarih: 18 Aralık 2025, Perşembe

Saat: 20.00

Yer: CSO Ada Ankara – Bankkart Mavi Salon

Bilet: Biletinial ve konser salonu gişesinden temin edilebilir

Maurice Steger Hakkında

1971 yılında İsviçre’nin Winterthur kentinde doğan Maurice Steger, Barok müzik alanında dünyanın en önemli flüt virtüözlerinden biri olarak kabul ediliyor. Erken yaşta flüt çalmaya başlayan sanatçı, erken dönem müziği ve orkestra şefliği alanında eğitim aldı.

2002 yılında kazandığı Karajan Ödülü, sanatçının uluslararası kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Canlı sahne duruşu, spontane yorumları ve teknik mükemmeliyetiyle dikkat çeken Steger, basın tarafından

“Flütün Paganini’si” (Neue Zürcher Zeitung) ve

“Dünyanın önde gelen flüt virtüözü” (The Independent)

olarak tanımlandı.

Dünya Çapında Başarılı Bir Kariyer

Maurice Steger; Akademie für Alte Musik Berlin, Venedik Barok Orkestrası, The English Concert, Accademia Bizantina, Europa Galante ve I Barocchisti gibi önde gelen dönem enstrüman topluluklarıyla düzenli olarak sahne alıyor. Bunun yanı sıra Zürih Oda Orkestrası, Les Violons du Roy ve birçok senfoni orkestrasıyla da konserler veriyor.

The English Concert ile kaydettiği “Mr Corelli in London” albümü büyük beğeni toplarken, “Una Follia di Napoli”, “Venezia 1625” ve Telemann eserlerinden oluşan kayıtları uluslararası ödüller kazandı. Sanatçı aynı zamanda çocuklara yönelik müzik projeleriyle de dikkat çekiyor.

Her yıl çok sayıda ustalık sınıfı veren Steger, 2013 yılından bu yana Gstaad Barok Akademisi’nin direktörlüğünü yürütüyor.

Ankara’da Müzik Dolu Bir Gece

Barok müziğin en seçkin yorumcularından biri olan Maurice Steger ve Orkestra Akademik Başkent’in bu özel konseri, Ankara’nın kültür-sanat takviminde yılın en önemli etkinliklerinden biri olmaya aday.