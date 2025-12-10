Ankara Kavaklıdere’de bulunan Krişna Sanat Merkezi, yeni yıla özel hazırladığı “Only Once: Cardboard Edition”sergisiyle sanatseverlere karton üzerine üretilmiş tek ve özgün eserlerden oluşan seçkin bir koleksiyon sunuyor. Bu eserlerin her biri sanatçılar tarafından yalnızca bir kez üretildi; yani hiçbir kopyası bulunmuyor.

Yeni yıl yaklaşırken anlamlı ve kalıcı bir hediye arayan ziyaretçiler için sergideki eserler, özel dönem fiyatlarıyla sanatseverlerle buluşacak.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar:

Abidin Celal Binzet

Alara Çalışkan "Yörük çocuğu suçlanan adamlara ifade vermez" İçeriği Görüntüle

Baran Kamiloğlu

Burçak Mangalcı Başel

Cem Sağbil (Heykel)

Kadir Öztoprak

Muhteber Demirtaş

Rabia Çalışkan

Saadet Gözde (Seramik Takı)

Sibel Ünalan

Uğur Çalışkan

Yusuf Demirtaş

📅 Sergi Tarihleri

16 - 31 Aralık 2025

🕕 Açılış

16 Aralık 2025 — Salı, Saat 18.00

Galeri, pazar günü hariç her gün 11.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Ayrıca, sergi ziyaretinizde getireceğiniz mamalar sokak hayvanlarını mutlu edecek.

📍 Adres: Kennedy Cad. No:29/3 Kavaklıdere – Ankara

📞 İletişim: 0312 418 02 53 – 0533 667 16 29

🌐 krisnasanat.com