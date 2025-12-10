Ankara Kavaklıdere’de bulunan Krişna Sanat Merkezi, yeni yıla özel hazırladığı “Only Once: Cardboard Edition”sergisiyle sanatseverlere karton üzerine üretilmiş tek ve özgün eserlerden oluşan seçkin bir koleksiyon sunuyor. Bu eserlerin her biri sanatçılar tarafından yalnızca bir kez üretildi; yani hiçbir kopyası bulunmuyor.

Yeni yıl yaklaşırken anlamlı ve kalıcı bir hediye arayan ziyaretçiler için sergideki eserler, özel dönem fiyatlarıyla sanatseverlerle buluşacak.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar:

📅 Sergi Tarihleri

16 - 31 Aralık 2025

🕕 Açılış

16 Aralık 2025 — Salı, Saat 18.00

Galeri, pazar günü hariç her gün 11.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Ayrıca, sergi ziyaretinizde getireceğiniz mamalar sokak hayvanlarını mutlu edecek.

📍 Adres: Kennedy Cad. No:29/3 Kavaklıdere – Ankara
📞 İletişim: 0312 418 02 53 – 0533 667 16 29
🌐 krisnasanat.com

Muhabir: Haber Merkezi