Ankara Kavaklıdere’de bulunan Krişna Sanat Merkezi, yeni yıla özel hazırladığı “Only Once: Cardboard Edition”sergisiyle sanatseverlere karton üzerine üretilmiş tek ve özgün eserlerden oluşan seçkin bir koleksiyon sunuyor. Bu eserlerin her biri sanatçılar tarafından yalnızca bir kez üretildi; yani hiçbir kopyası bulunmuyor.
Yeni yıl yaklaşırken anlamlı ve kalıcı bir hediye arayan ziyaretçiler için sergideki eserler, özel dönem fiyatlarıyla sanatseverlerle buluşacak.
Sergide eserleri yer alan sanatçılar:
-
Abidin Celal Binzet
-
Alara Çalışkan
-
Baran Kamiloğlu
-
Burçak Mangalcı Başel
-
Cem Sağbil (Heykel)
-
Kadir Öztoprak
-
Muhteber Demirtaş
-
Rabia Çalışkan
-
Saadet Gözde (Seramik Takı)
-
Sibel Ünalan
-
Uğur Çalışkan
-
Yusuf Demirtaş
📅 Sergi Tarihleri
16 - 31 Aralık 2025
🕕 Açılış
16 Aralık 2025 — Salı, Saat 18.00
Galeri, pazar günü hariç her gün 11.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Ayrıca, sergi ziyaretinizde getireceğiniz mamalar sokak hayvanlarını mutlu edecek.
📍 Adres: Kennedy Cad. No:29/3 Kavaklıdere – Ankara
📞 İletişim: 0312 418 02 53 – 0533 667 16 29
🌐 krisnasanat.com