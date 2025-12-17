Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Çamlıdere Barajı’nda barajlardaki mevcut su durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barajda yaklaşık 110 milyon metreküp su bulunduğunu ifade eden Akçay, bu miktarın Ankara için önemli bir rezerv anlamına geldiğini söyledi.

Akçay, Çamlıdere Barajı’nda toplam su miktarı 400-500 milyon metreküpe ulaştığında ciddi bir doluluk seviyesinden söz edildiğini hatırlatarak, bu suyun yüzde 20’sinden fazlasının “ölü hacim” olarak adlandırılan, su alma yapısının altında kalan bölümde yer aldığını aktardı. Bu bölümdeki suyun kullanılmasında teknik bir engel bulunmadığını belirten Akçay, yalnızca suyun kendi cazibesiyle iletilemediğini, bu nedenle ek sistemlere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Ara Başlık: Ölü hacimdeki su için yeni sistem devreye alınıyor

Ölü hacimdeki suyun yüzer platformlar ve dikey milli pompalar aracılığıyla alınarak su alma yapısına aktarıldığını anlatan Akçay, buradan tüneller vasıtasıyla Ankara’ya su ulaştırıldığını kaydetti. Bu sistemin geçmişte, 2007-2008 yıllarında yaşanan kuraklık döneminde de kullanıldığını hatırlatan Akçay, o dönemde kurulan platformların bakım ve muhafazasının yeterince yapılmaması nedeniyle bugün yeniden altyapı oluşturmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Mevcut platformların bir kısmının onarılarak tekrar kullanıma hazır hale getirildiğini, diğerlerinin ise ihale yoluyla yeniden imal edildiğini belirten Akçay, “İki gün içinde birinci platformu, bir hafta içinde de ikinci platformu devreye alacağız. İlk platform bile Ankara’nın mevcut su ihtiyacını karşılamaya yetecek kapasitede” dedi.

Ankara’yı diğer illerden ayıran önemli bir avantajın ölü hacimdeki su rezervi olduğunu vurgulayan Akçay, bu alanda yaklaşık 120-130 milyon metreküp su bulunduğunu ve şu an günlük yaklaşık 500 bin metreküp su alındığını ifade etti. Bu miktarın en az 200 gün yeteceğini kaydeden Akçay, “Ancak bu durum, ‘Rahatız, 2026’yı da sorunsuz geçiririz’ anlamına gelmemeli” diyerek su tasarrufunun önemine dikkat çekti.