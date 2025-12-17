Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in 40'ı için öğle namazı öncesi, Balıkpınar Mahallesinde Mevlüt okutulacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Şehit için Mevlüt yemeği verilecek!"

Başkan Odabaşı'nın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:"Gölbaşı’nın kahraman evladı, aziz şehidimiz Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir için öğle namazı öncesi Mevlid-i Şerif ve dua programı düzenlenecek, namaz sonrası ise kırk yemeği verilecektir. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir." şeklinde konuştu.