Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in 40'ı için öğle namazı öncesi, Balıkpınar Mahallesinde Mevlüt okutulacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkoğlu’ndan Bütçeye Sert Çıkış: "Bu, Yoksula ‘Yerini Bil’ Bütçesidir"
Türkoğlu’ndan Bütçeye Sert Çıkış: "Bu, Yoksula ‘Yerini Bil’ Bütçesidir"
İçeriği Görüntüle

"Şehit için Mevlüt yemeği verilecek!"

Başkan Odabaşı'nın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:"Gölbaşı’nın kahraman evladı, aziz şehidimiz Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir için öğle namazı öncesi Mevlid-i Şerif ve dua programı düzenlenecek, namaz sonrası ise kırk yemeği verilecektir. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir." şeklinde konuştu.

Muhabir: Şevval Ateş