Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yengesi Gülşen Davutoğlu yaşamını yitirdi. 85 yaşında vefat eden Gülşen Davutoğlu’nun cenaze töreni, Bahçelievler’de bulunan Metin Şar Camii’nde gerçekleştirildi.

Ahmet Davutoğlu, cenaze namazı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yengesinin vefatını duyurdu. Törene Davutoğlu ve ailesinin yanı sıra çok sayda vatandaş katıldı. Davutoğlu ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Gülşen Davutoğlu’nun naaşı, Edirnekapı Hava Şehitliği’ndeki aile kabristanında defnedildi.

“Bizim için ikinci bir anneydi”

Cenaze töreninde konuşan Ahmet Davutoğlu, yengesine rahmet dileyerek, “Bizim için ikinci bir anne gibiydi. Uzun yıllar aynı evde, iki dairede birlikte yaşadık. Üzerimizde emeği ve hakkı çoktur. Büyük bir üzüntü içindeyim ancak onun iyi bir insan ve iyi bir mümin olduğunu bildiğim için Rabbimin merhametine sığınıyorum” dedi.

Davutoğlu, cenazeye ve taziyeye katılan herkese teşekkür ederek, “Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.