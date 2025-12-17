Türkiye’de asgari ücret, her yıl Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Son beş yıllık dönemde enflasyon ve ekonomik koşullara bağlı olarak asgari ücrette önemli artışlar yapıldı. 2020 yılında net 2 bin 324 TL olan asgari ücret, 2025’te net 22 bin 104 TL’ye yükseldi.

Aşağıdaki tabloda 2020’den 2025’e kadar her yıl asgari ücretin net rakamları yer alıyor. Tabloda bazı yıllarda yıl içinde ikinci kez yapılan zamlar da şöyle:

Asgari Ücret Karnesi

Yıl Net Asgari Ücret (TL/ay) 2020 2.324 TL 2021 2.825 TL 2022 (Ocak–Haziran) 4.253 TL 2022 (Temmuz–Aralık) 5.500 TL 2023 (Ocak–Haziran) 8.506 TL 2023 (Temmuz–Aralık) 11.402 TL 2024 17.002 TL 2025 22.104 TL (Net asgari ücret tutarları yıllar itibarıyla)

Bu artışlarla asgari ücret, 2020’den 2025’e kadar yaklaşık 9,5 katına yakın bir yükseliş gösterdi.