Radyo ve Televizyon Yayıncılığı sektöründe yıllardır çözülemeyen sorunlar, 21 Aralık 2025 Genel Kurulu sonrası Radyo Televizyon Yayıncılar Meslek Birliği (RATEM) yönetimiyle tarihe karışacak.

RATEM Başkan Adayı Vedat Gündoğan, yayıncıların tüm sorunlarını çözmeye odaklı, şeffaf ve icraat odaklı bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini duyurdu.

MEVCUT YÖNETİM SORUNLARI ÇÖZEMEDİ

Vedat Gündoğan, mevcut RATEM yönetiminin görev süresi boyunca yayıncıların temel sorunlarını çözemediğini vurguladı. “Hemen hemen bütün müzik meslek birlikleri ile görüştüm, yaklaşık 2 yıldır tek bir toplantı bile yapılmamış, sorunlar masaya yatırılmamış” dedi.

İnanmayan meslektaşlar için Gündoğan, “Lütfen MÜYAP, MESAM, MSG, MUYABİR, MÜZİKBİR ve diğer meslek birliklerinin yöneticilerini arayıp sorabilirler” ifadelerini kullandı. Sadece yeni kurulan TSMB ile bir temas sağlandığını, ancak asıl majör meslek birlikleriyle herhangi bir iletişim dahi kurulmadığını belirtti. Gündoğan, göreve geldiklerinde tüm müzik meslek birlikleriyle paydaş anlayışıyla hareket edeceklerini ve sorunları müzakere ederek çözeceklerini söyledi.

YEREL RADYOLARA TELİF MÜJDESİ

Vedat Gündoğan, özellikle yerel radyo sahiplerine seslenerek şunları açıkladı: “Yerel radyolarımızın yıllık telif yükünü RATEM olarak biz üstleneceğiz. Bölgesel ve ulusal yayıncılar için telif ücretleri makul, ödenebilir ve sürdürülebilir seviyeye çekilecek; RATEM garantör olacak. Gündoğan, “Sizler için görüştüğüm bütün müzik meslek birlikleri yetkilileri, yayıncı lehine makul bir çözüm için hazır olduklarını açıkça ifade ettiler” dedi.

MESAM GÖRÜŞMESİYLE TARİHİ ADIM

Gündoğan, MESAM Başkanı Recep Ergül ve yönetim kurulu üyeleriyle samimi ve değerli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Gündoğan, bu görüşmenin Türkiye tarihinde yayıncılar ile meslek birlikleri arasında yapılmış en değerli temaslardan biri olduğunu vurguladı.

RATEM’İN YAYINCILARA SUNDUĞU KAPSAMLI DESTEKLER

Vedat Gündoğan, RATEM’i sadece bir yönetim birliği değil, yayıncıların çözüm merkezi hâline getireceklerini belirtti:

1- Haber Sunum ve İçerik Desteği – Ulusal ve yerel yayıncılar için profesyonel içerik üretimi ve sunum desteği sağlanacak.

2- İnternet Yayınları Ücretsiz – Tüm radyo ve televizyonlar için online yayın altyapısı ve teknik destek RATEM güvencesinde olacak.

3- Diksiyon ve Sunum Eğitimi – Spikerlik, vurgu-tonlama, mikrofon kullanımı ve yayın disiplini eğitimleri düzenlenecek.

4- Acil Durum ve Afet Yayın Desteği – Deprem, sel ve yangın gibi kriz anlarında yayıncı yalnız bırakılmayacak; RATEM koordinasyonunda kesintisiz yayın sağlanacak.

5- Deprem Bölgeleri için Özel Destek – Afet bölgelerinde yayın yapan meslektaşlar için kalıcı ve sürdürülebilir çözümler sunulacak.

6- Gelir–Giderlerde Tam Şeffaflık – Tüm gelir ve gider kalemleri aylık olarak resmi web sitesinde paylaşılacak.

7- Radyo ve TV’ler için Ücretsiz Web Sitesi Desteği – Kurumsal kimliğe uygun, güncel ve yönetilebilir web siteleri hazırlanacak.

8- Mobil FM Verici Sistemi – Doğal afet veya olağanüstü durumlarda kesintisiz yayın sağlanacak.

9- RTÜK ve BTK Süreçleri için Destek – Ceza gelmeden önce bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verilecek.

10- Ücretsiz Prodüksiyon ve Hukuk Desteği – Reklam, spot ve prodüksiyon hizmetleri ücretsiz sağlanacak; hukuki süreçlerde destek verilecek.

11- Enerji ve Uydu Maliyetlerinde İndirim – Toplu anlaşmalarla yayıncının mali yükü azaltılacak.

12- Şeffaflık ve Huzur Hakkı Almama Sözü – Yönetim bütçeyi yalnızca yayıncı için kullanacak.

VEDAT GÜNDOĞAN’DAN MESAJ

Başkan adayı Gündoğan “Bu bir vaat değil, bir yönetim sözüdür. RATEM’i yeniden yayıncıların evi hâline getirecek, radyo ve televizyonlarımızın çözülmemiş tek bir sorunu kalmayacak. Tüm yayıncılarımızı bu değişim sürecine katılmaya davet ediyorum” dedi.