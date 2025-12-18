Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren toplantıda, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek.

Gözler Asgari Ücret Pazarlığında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, tarafların ekonomik veriler ve beklentiler doğrultusunda değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. İlk toplantıda usul ve takvimin belirlendiği süreçte, ikinci toplantının daha somut başlıkların ele alınacağı bir görüşme olması öngörülüyor.

İşçi ve İşveren Talepleri Masada

İşçi kesimi, enflasyon karşısında alım gücünün korunması gerektiğini vurgularken; işveren tarafı ise artan maliyetlere dikkat çekiyor. Hükümetin ise hem çalışanları koruyan hem de istihdamı gözeten bir denge kurmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?

Komisyonun aralık ayı boyunca birkaç toplantı daha yapması ve yeni asgari ücretin ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Görüşmelerin ardından belirlenecek rakam, 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışanı doğrudan etkileyecek.