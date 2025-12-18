Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmelere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.

AK Parti’den Sert Sözler: “Mezar Başında Rakı İçenler”

Bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Ethem Taş, savunma sanayisindeki gelişmelere değinerek Kızılelma’nın test başarılarını anlattı. Taş, konuşmasının devamında CHP’yi hedef alarak, Sinop’taki testlere yönelik eleştiriler üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı sahneye çıkmış, tarihi testlerin yapıldığı Sinop’ta balıklar rahatsız oluyormuş. Biz kimlerin rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz. Kimler rahatsız biliyor musunuz? Mezar başında rakı içenler.”

CHP’den Yanıt: “Alkol Suç Değil”

AK Parti’li Taş’ın sözlerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sert yanıt verdi. Başarır, alkol kullanımının suç olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede içen içer, içmeyen içmez. Cumhurbaşkanları Özal ve Demirel açıkça içki içtiklerini söylemiştir. Ama şükürler olsun ki Cumhurbaşkanı'nın uçağına binip kokain çeken gazeteciler bizim tarihimizde hiç olmadı. Bir aynaya bakın."

Leyla Şahin Usta: “Meşrulaştırmanız Yanlış”

Genel Kurul’da tansiyonun yükselmesi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, mezar başında alkol alınmasının ne gelenekte ne de inançta yeri olduğunu savundu.

Usta, CHP sıralarına seslenerek şunları söyledi:

“Bir mezar başında alkol almak bu ülkenin geleneğinde yoktur. Bunun yanlış olduğunu söylemek yerine meşrulaştırmaya çalışmanız büyük bir hatadır. Yapılanı savunmak ve haklı göstermeye çalışmak kabul edilemez.”

Usta ayrıca, yolsuzluk iddiaları ve devam eden davalara atıfta bulunarak CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Başarır: “Kokain Suçtur, Bundan Utanın”

Sataşmalar sürerken yerinden söz alan CHP’li Başarır, tartışmayı farklı bir boyuta taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

“Alkol almak suç değildir. Ama Cumhurbaşkanı’nın uçağında benim paramla gezip kokain kullananların yaptıkları suçtur. Bundan utanın.”

AK Parti’den Son Yanıt: “Dön Kendine Bak”

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Başarır’ın sözlerine sert yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

“Yasa dışı madde kullanan kimse yakalanmış, tutuklanmış ve yargılanmaktadır. Sayın Mahir haddini aşmıştır. Bağırıp çağırarak kendi yaptıklarını örtmeye çalışıyorlar. Dön kendine bak.”

Genel Kurul’da Gerginlik

Karşılıklı suçlamalar ve sert ifadeler nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda zaman zaman gerginlik yaşandı. Bütçe görüşmeleri polemiklerin gölgesinde devam etti.