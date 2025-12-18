Toplam 3 bin 86 sayfadan oluşan NDAA, ABD’nin küresel askeri stratejisinin temel çerçevesini çizerken, özellikle Rusya ve Çin ile rekabet, Orta Doğu politikaları ve müttefik ülkelere sağlanan savunma destekleri açısından dikkat çekici düzenlemeler içeriyor.

Rusya ve Çin’e Karşı Askeri Rekabet Güçlendiriliyor

2026 savunma bütçesinde öne çıkan başlıklardan biri, ABD’nin Rusya ve Çin’e karşı askeri kapasitesini artırmaya yönelik maddeler oldu. Tasarıda, özellikle Asya-Pasifik ve Avrupa merkezli güvenlik mimarisinin güçlendirilmesine öncelik verildiği görülüyor.

Bu kapsamda NDAA, Amerikalı kişi ve şirketlerin Çin ile hassas teknolojiler içeren tüm ticari ve finansal işlemlerini ABD Hazine Bakanlığı’na bildirmesini zorunlu hale getiriyor. Ayrıca bazı Çinli biyoteknoloji şirketlerinin federal fonlardan yararlanmasını yasaklayan “Biyogüvenlik Yasası” da savunma bütçesi metnine dahil edildi.

Ukrayna’ya 400 Milyon Dolarlık Savunma Yardımı

Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında ABD’nin Ukrayna’ya desteği 2026 savunma bütçesinde de devam ediyor. NDAA kapsamında, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi çerçevesinde Kiev yönetimine yaklaşık 400 milyon dolarlık savunma yardımı ayrıldı.

Bu fon, doğrudan silah sevkiyatından ziyade, Ukrayna ordusu için silah ve askeri ekipman üreten ABD merkezli savunma şirketlerine yapılan ödemeler yoluyla kullanılıyor. Ayrıca tasarı, Pentagon’un Avrupa’daki ABD asker sayısını 76 binin altına düşürmesini engelleyen bir düzenlemeyi de içeriyor.

Tayvan ve Filipinler’e Milyar Dolarlık Destek

ABD’nin Asya-Pasifik’teki müttefiklerine yönelik askeri destekleri de 2026 savunma bütçesinde geniş yer buldu. NDAA kapsamında:

Tayvan’a 1 milyar dolarlık savunma fonu sağlanması,

Bölgedeki önemli müttefiklerden Filipinler’e 1,5 milyar dolarlık askeri destek verilmesi öngörülüyor.

Bu adımlar, Çin’in bölgedeki artan askeri ve siyasi etkisine karşı ABD’nin caydırıcılık politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sezar Yasası Yürürlükten Kaldırılıyor

2026 savunma bütçesinin en dikkat çeken maddelerinden biri ise Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası’nın iptali oldu. 2019 yılında kabul edilen ve Suriye’ye yönelik ağır ekonomik yaptırımlar içeren Sezar Yasası, NDAA’ya eklenen düzenleme ile resmen yürürlükten kaldırılıyor.

Tasarıya göre yaptırımların kaldırılması belirli şartlara bağlanırken, ABD Başkanı’nın konuya ilişkin ilk raporunu 90 gün içinde, ardından 4 yıl boyunca her 180 günde bir Kongre’ye sunması gerekiyor.

Sezar Yasası’nın kaldırılması, mart ayında göreve başlayan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetiminin desteklenmesi ve ülkeye yabancı yatırım ile uluslararası yardımların yeniden girmesinin önünü açabilecek önemli bir adım olarak görülüyor.

İsrail’e Savunma Desteği Devam Ediyor

NDAA, ABD’nin İsrail’e yönelik askeri desteğini de sürdürüyor. Tasarıda, Demir Kubbe ve Davud’un Sapanı gibi İsrail’in yoğun kullandığı füze savunma sistemlerinin tam finansmanının sağlanması yer alıyor.

Ayrıca ABD’nin, İsrail’in savunma sanayi üretim ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olup olmadığını sürekli olarak değerlendirmesi gerektiği vurgulanıyor.

Irak’a Yönelik Eski Yetkiler Kaldırıldı

2026 savunma bütçesiyle birlikte önemli bir hukuki düzenleme daha hayata geçiriliyor. NDAA, ABD’nin Irak’a karşı 1991 ve 2002 yıllarında çıkarılan Askeri Güç Kullanma Yetkisi (AUMF) kararlarını yürürlükten kaldırıyor. Bu adım, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yetkilendirme çerçevesinde sembolik ve politik açıdan önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.