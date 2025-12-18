Karşılaşmanın 17’nci dakikasında Corendon Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca’nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Güven Yalçın, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor Fırsatları Değerlendiremedi

Golden sonra oyunda dengeyi kuran Trabzonspor, 42’nci dakikada gole çok yaklaştı. Bouchouari’nin ortasında Sikan topu Augusto’nun önüne indirdi ancak Brezilyalı oyuncunun vuruşunda kaleci Victor başarılı oldu. İlk yarının son anlarında Güven Yalçın’ın pasında Ogundu’nun şutunu ise kaleci Onuralp Çevikkan kurtardı.

İlk 45 dakika Corendon Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Direkten Dönen Top, Kaçan Goller

İkinci yarıya daha istekli başlayan Trabzonspor, 53’üncü dakikada talihsiz bir an yaşadı. Ozan Tufan’ın pasında Sikan’ın vuruşu direkten döndü. 63’üncü dakikada Muçi’nin ceza sahası dışından şutu az farkla auta gitti.

65’inci dakikada Ogundu’nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hwang’ın vuruşunda da Onuralp Çevikkan gole izin vermedi. Trabzonspor’un baskısı artarken, Alanyaspor savunması ve kaleci Victor kritik kurtarışlara imza attı.

Alanyaspor Kalecisi Victor Geçit Vermedi

75’inci dakikada Zubkov’un uzaktan şutunu Victor kurtardı. 78’inci dakikada Pina’nın ortasında Sikan’ın kafa vuruşunda da Alanyaspor kalecisi gole izin vermedi. 83’üncü dakikada Augusto’nun pasında Muçi bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Victor yine başarılıydı.

Maçın uzatma dakikalarında Trabzonspor tüm hatlarıyla yüklendi. 90+4’te Batagov’un şutunu savunma çizgiden çıkarırken, 90+5’te Zubkov’un sert vuruşunu Victor kornere çeldi.

Kupaya Mağlubiyetle Başladı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki ilk maçında sahadan puansız ayrılan Trabzonspor, grupta avantaj kaybı yaşadı. Corendon Alanyaspor ise deplasmanda aldığı bu kritik galibiyetle gruba 3 puanla başladı.

Karadeniz temsilcisi, kupadaki bir sonraki maçında telafi ararken, Alanyaspor form grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.