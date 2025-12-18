Paylaşımında sert ve metaforlarla dolu ifadeler kullanan Mauro Icardi, geçmişte kendisine yönelik suçlamalara ve iddialara göndermede bulundu. Icardi, açıklamasında “Sorun hiçbir zaman ben değildim” diyerek, yaşananların arka planına dikkat çekti.

“Birlikte Güçlü Olduklarını Sandılar”

Mauro Icardi, açıklamasında geçmişte birlikte hareket eden bazı kişilerin bugün birbirine düştüğünü ima etti. Gürültü ve kalabalığın kendilerini koruyacağına inananların şimdi “ilk kimin kurtulacağını” düşünmeye başladığını ifade eden Icardi, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla suçlayacak kimse kalmadığını vurguladı.

Yıldız futbolcu, “Ben yoluma devam ettim. Siz ise arkada kaldınız” sözleriyle, yaşanan sürecin kendisi açısından geride bırakıldığını dile getirdi. Açıklamada, savunulamaz yalanların artık taşınamadığına yönelik sert ifadeler yer aldı.

“Sahteler Birbirini Yiyip Bitirir”

Galatasaraylı futbolcu, açıklamasının dikkat çeken bölümünde adalet ve gerçek kavramlarına vurgu yaptı. “Sahteler birbirini yiyip bitirir” ifadesini kullanan Icardi, hiçbir şey yapmadan yaşananları izlemenin “en mükemmel adalet” olduğunu belirtti.

Gerçek ortaya çıktığında karşı tarafın ne söylem ne de cesaretinin kaldığını ifade eden Icardi, birlikteyken güçlü olduklarını düşünenlerin, yalnız kaldıklarında dağıldığını ima etti. Bu sözler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.

“Aslan Sırtlanlarla Tartışmaz”

Açıklamasının devamında Mauro Icardi, kendisini tartışmaların dışında tuttuğunu vurguladı. “Aslan sırtlanlarla tartışmaz” benzetmesini kullanan yıldız oyuncu, karşı tarafın kendi içinde kavga etmesine izin verdiğini söyledi.

Icardi, sürecin sonunda suç ortaklığından sanıklığa geçildiğini ve birbirini suçlama döneminin başladığını belirtti. Bu ifadeler, açıklamanın tonunu daha da sertleştirdi.

“Ben Sadece İzledim ve Alkışladım”

Paylaşımının son bölümünde Mauro Icardi, kendisini kimseyi karalamaya ihtiyaç duymayan bir noktada konumlandırdı. “Sizi kirletmeme gerek kalmadı. Siz zaten lekeliydiniz” ifadeleriyle mesajını netleştiren Icardi, yaşanan sürecin sonucunu izlediğini ve bu sonu alkışladığını söyledi.

Icardi’nin açıklaması, Galatasaray taraftarları başta olmak üzere futbol camiasında farklı yorumlara neden oldu. Mesajın muhatabının kim olduğu netlik kazanmazken, paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.