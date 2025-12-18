FIFA Kıtalararası Kupa finalinde futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Katar’ın Al Rayyan şehrinde bulunan Ahmad bin Ali Stadı’nda oynanan karşılaşmada Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile Brezilya ekibi Flamengo karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta kazananı penaltı atışları belirledi. PSG, penaltılarda rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

Mücadelenin 38. dakikasında Paris Saint-Germain öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Doue’nin arka direğe doğru yerden gönderdiği pasta kaleci Rossi’nin müdahalesi yetersiz kaldı. Arka direkte müsait pozisyonda bulunan Kvaratskhelia, topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Flamengo, 59. dakikada penaltı kazandı. Merkezden gelişen atakta Arrascaeta, Zaire Emery’nin ceza sahası içindeki müdahalesiyle yerde kaldı. İlk anda oyunu devam ettiren ABD’li hakem Ismail Elfath, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörden izledi ve faul gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada penaltıyı kullanan Jorginho, sağ köşeye yaptığı yerden vuruşla kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi ve skora denge geldi: 1-1.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında ve uzatma bölümlerinde başka gol olmayınca final penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda Flamengo adına Cruz fileleri havalandırırken, PSG’de Vitinha ve Mendes’in golleriyle Fransız ekibi 2-1’lik üstünlük kurdu ve FIFA Kıtalararası Kupa’yı kazandı.

Bu zaferle Paris Saint-Germain, 2025 yılını adeta kupalarla süsledi. PSG; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonluklarıyla sezonu tamamladı. Fransız ekibi ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da finale yükselme başarısı gösterdi.

Öte yandan Ahmad bin Ali Stadı’nda oynanan final mücadelesini 42 bin 150 futbolseverin tribünden takip ettiği açıklandı.