TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri görüşülürken konuşan Işıkhan, sosyal diyalog sürecinin aktif şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

“Çalışma Hayatı Kökten Bir Dönüşüm Sürecinde”

Çalışma hayatının küresel ölçekte büyük bir değişimden geçtiğini ifade eden Bakan Işıkhan, teknolojik gelişmelerin emek piyasalarını dönüştürdüğünü söyledi. Dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yeni nesil çalışma modellerinin hem çalışanları hem de işverenleri doğrudan etkilediğini belirtti.

İşin yapılış biçiminin değiştiğine dikkat çeken Işıkhan, kırılgan grupların sosyal koruma ihtiyacının arttığını, istihdam güvencesinin her zamankinden daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Deprem Bölgesinde İstihdam Deprem Öncesinin Üzerine Çıktı

Bakan Işıkhan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki istihdamın yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı destekler sağlandığını söyledi. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği gibi birçok mekanizmanın hızla devreye alındığını belirtti.

Deprem bölgesinde bugüne kadar yapılan harcamanın 40 milyar lirayı aştığını açıklayan Işıkhan, 11 ilde sigortalı çalışan sayısının deprem öncesi seviyenin üzerine çıkarıldığını vurguladı.

Aktif Sigortalı Sayısı 26,5 Milyona Ulaştı

Sosyal güvenlik sisteminin mali yapısının güçlendiğini ifade eden Bakan Işıkhan, SGK’nın gelir-gider dengesinde önemli bir iyileşme sağlandığını açıkladı. 2002 yılında yüzde 71,5 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının 2025 sonunda yüzde 95,3’e ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Aktif sigortalı sayısının 2002’de 12 milyon iken 2025 Eylül itibarıyla yüzde 120 artışla 26,5 milyona çıktığını belirten Işıkhan, kayıt dışı istihdam oranının da yüzde 26,9’a gerilediğini kaydetti.

Geri Ödeme Kapsamındaki İlaç Sayısı 8 Bin 877 Oldu

Sağlık alanında yapılan düzenlemelere de değinen Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının önemli ölçüde arttığını söyledi. 2000’li yılların başında 3 bin 986 olan ilaç sayısının 8 bin 877’ye yükseldiğini açıkladı.

Tip 1 diyabetli çocuklar için sürekli glikoz izlem cihazlarının geri ödeme kapsamına alındığını belirten Işıkhan, bu uygulamanın ailelerin yükünü hafiflettiğini ifade etti.

2026’da 1 Trilyon 92 Milyar Liralık Vergiden Vazgeçilecek

Asgari ücret desteğine ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Işıkhan, 2025’in ilk 9 ayında 1,5 milyon iş yerine 46,8 milyar lira destek sağlandığını açıkladı. Ücretlilerin asgari ücrete kadar olan gelirlerinden vergi alınmadığını hatırlatan Işıkhan, 2026 yılında bu kapsamda toplam 1 trilyon 92 milyar liralık vergiden vazgeçileceğini söyledi.

Bu tutarın, Bakanlığın 2026 bütçesinin iki katından fazla olduğuna dikkat çekti.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Denetimler Sıkılaştırıldı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlıklarının başlatıldığını açıklayan Bakan Işıkhan, iş yerlerinde güvenlik kültürünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. İSG hizmeti alan iş yeri sayısının 166 binden 782 bine çıkarıldığını söyledi.

2025 Aralık itibarıyla 10 bin 957 iş yerinde denetim yapıldığını aktaran Işıkhan, bu denetimler sayesinde yaklaşık 992 milyon liralık eksik işçilik alacağının işçilere ödenmesini sağladıklarını ifade etti.