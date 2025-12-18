Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dikkat çeken Yılmaz, muhalefetin seçim kazanması halinde tabloyun çok daha farklı olacağını savunarak, “Cumhur İttifakı’nın adayı değil de rakibi seçilmiş olsaydı bugün 6 cumhurbaşkanı yardımcısı, kim bilir kaç bakan olacaktı. 1990’lı yıllardaki koalisyon dönemlerinde 35-36 bakan vardı. Asıl israf o zaman olurdu” ifadelerini kullandı.

“Belediyeler Fantastik Harcamalar Değil, Asli İşleriyle Uğraşmalı”

Belediyelere yönelik “fantastik harcamalar” eleştirisinin hatırlatılması üzerine Yılmaz, sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Belediyelerin önceliklerini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

“Belediyelerin asli görevi vatandaşa temiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak, trafik sorununu çözmek, yol yatırımları yapmak, yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir şehirler oluşturmaktır. Bu temel işler bırakılıp başka alanlara yönelinirse doğru bir yönetim olmaz.”

“Külliye Halka Açık Değil” İddiasına Net Yanıt

Bir milletvekilinin “Külliye halka açık değil” sözlerine de tepki gösteren Cevdet Yılmaz, bu iddianın doğru olmadığını belirtti. Külliye’nin birçok bölümünün vatandaşlara açık olduğunu ifade eden Yılmaz, “Orada bir cami var, herkes geliyor. Kütüphane 7/24 açık, kongre merkezi açık. Ayrıca Külliye’nin resmi bölümlerini gezmek isteyenler için ‘ziyaret.tccb.gov.tr’ adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor” dedi.

Örtülü Ödenek Açıklaması: “Limitin 10 Kat Altında Kullanıldı”

Örtülü ödenekle ilgili eleştirilere de değinen Yılmaz, bu sistemin tüm ülkelerde bulunduğunu ve milli güvenlik ihtiyaçları için kullanıldığını söyledi. Yılmaz, “Kanunlara göre örtülü ödenek bütçe başlangıç ödeneğinin binde 5’ini geçemez. 2024’te bu limitin on kat altında, on binde 5 oranında kullanıldı. Bu yıl ise yaklaşık on binde 3 seviyesinde” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen araçlarla ilgili de bilgi veren Yılmaz, 2025 yılı için öngörülen 20 taşıttan şu ana kadar hiçbirinin alınmadığını kaydetti.

Yoksulluk Tartışması: “Göreli Yoksulluğu Ölçüyoruz”

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz’un sorularını yanıtlayan Yılmaz, yoksulluk tanımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin artık mutlak değil göreli yoksulluğu ölçtüğünü belirten Yılmaz, TÜRK-İŞ’in açıkladığı rakamların sendikal çalışmalar olduğunu savundu.

“Bu, yoksullukla mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor” diyen Yılmaz, “En küçük yoksulluk oranıyla dahi mücadele etmeye devam edeceğiz. Güçlü sosyal politikalarla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 Bütçesi Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu’nda Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından okunan Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi, yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Bozdağ, birleşimi yarın saat 11.00’de toplanmak üzere kapattı.