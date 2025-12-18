KPMG Türkiye tarafından hazırlanan en çok memnun eden marka araştırması, 8 farklı sektörden toplam 80 markayı kapsadı. En çok memnun eden marka sıralaması belirlenirken empati, kişiselleştirme, beklentileri karşılama ve dürüstlük gibi kriterler dikkate alındı. En çok memnun eden marka analizinde tüketicilerin doğrudan geri bildirimleri esas alındı. Bu sayede gerçek müşteri deneyimine dayalı bir tablo ortaya kondu.

Araştırmada her marka, en çok memnun eden marka olabilmek için zorlu bir değerlendirme sürecinden geçti. En çok memnun eden marka listesinde üst sıralarda yer alan firmaların müşteriyle temas noktalarını iyi yönettiği görüldü. En çok memnun eden marka raporu, sektörler arası karşılaştırma yapılmasına da imkân sağladı. Bu yönüyle en çok memnun eden marka çalışması, pazarlama dünyasında referans kabul ediliyor.

Apple Neden En Çok Memnun Eden Marka Oldu?

En çok memnun eden marka unvanını alan Apple, 8,41 puanla listenin zirvesine yerleşti. En çok memnun eden marka değerlendirmesinde Apple’ın satış sonrası hizmetleri ve kullanıcı dostu ekosistemi öne çıktı. En çok memnun eden marka olmasında Apple Store deneyimi ve teknik destek süreçleri önemli rol oynadı. Tüketiciler, markayla kurdukları ilişkide güven ve şeffaflık gördüklerini belirtti.

Apple’ın en çok memnun eden marka seçilmesi, teknoloji sektöründe müşteri deneyiminin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. En çok memnun eden marka olmayı başaran Apple, sadık müşteri kitlesini sürekli genişletiyor. En çok memnun eden marka listesinde teknoloji devlerinin ağırlığı dikkat çekti. Apple, bu başarısıyla rakiplerine de güçlü bir mesaj vermiş oldu.

Yerli Marka Arçelik En Çok Memnun Eden Marka Listesinde Zirve Takibinde

En çok memnun eden marka sıralamasında ikinci sırada Arçelik yer aldı. En çok memnun eden marka puanlamasında 8,33 alan Arçelik, yerli markalar arasında lider oldu. En çok memnun eden marka değerlendirmesinde Arçelik’in yaygın servis ağı ve hızlı çözüm üretme kabiliyeti öne çıktı. Tüketiciler, Arçelik’in müşteriyle kurduğu samimi iletişimi olumlu değerlendirdi.

Arçelik’in en çok memnun eden marka listesinde üst sıralarda yer alması, yerli markaların küresel markalarla rekabet edebildiğini gösterdi. En çok memnun eden marka başarısı, uzun vadeli müşteri ilişkilerinin önemini ortaya koydu. En çok memnun eden marka olma yolunda Arçelik’in istikrarlı performansı dikkat çekti. Bu sonuç, yerli üretime olan güveni de artırdı.

Enerji ve Perakende Sektöründe En Çok Memnun Eden Marka Yarışı

En çok memnun eden marka listesinde Shell ve Opet gibi enerji devleri de yer aldı. En çok memnun eden marka sıralamasında Shell 8,28 puanla üçüncü oldu. En çok memnun eden marka analizine göre akaryakıt sektöründe hizmet kalitesi belirleyici faktör haline geldi. Tüketiciler, istasyon deneyimi ve çalışan tutumuna büyük önem veriyor.

Perakende sektöründe ise Trendyol ve Trendyol Express en çok memnun eden marka listesine girmeyi başardı. En çok memnun eden marka sıralamasında Trendyol, kullanıcı dostu uygulamasıyla öne çıktı. En çok memnun eden marka raporu, hızlı teslimatın müşteri memnuniyetini doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Bu alandaki rekabetin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

Türkiye’de En Çok Memnun Eden Marka İlk 10 Listesi

En çok memnun eden marka sıralamasına göre ilk 10 marka şu şekilde oluştu. En çok memnun eden marka listesinde teknoloji, perakende ve finans sektörlerinin ağırlığı dikkat çekti. En çok memnun eden marka puanları birbirine oldukça yakın seyretti. Bu durum rekabetin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.

Apple (8,41)

Arçelik (8,33)

Shell (8,28)

Trendyol (8,28)

Opet (8,27)

Paşabahçe (8,25)

İş Bankası (8,19)

Trendyol Express (8,16)

Penti (8,15)

Dyson (8,15)

En Çok Memnun Eden Marka Raporu Ne Anlatıyor?

En çok memnun eden marka raporu, tüketicilerin artık sadece ürüne değil deneyime odaklandığını gösteriyor. En çok memnun eden marka olabilmek için markaların empati kurması büyük önem taşıyor. En çok memnun eden marka listesine giren firmalar, müşteri geri bildirimlerini stratejik olarak kullanıyor. Bu yaklaşım, uzun vadeli marka sadakati yaratıyor.

KPMG Türkiye’nin en çok memnun eden marka çalışması, şirketlere yol gösterici nitelik taşıyor. En çok memnun eden marka olmayı hedefleyen firmalar için bu rapor önemli ipuçları sunuyor. En çok memnun eden marka başarısı, sadece satış rakamlarıyla ölçülmüyor. Deneyim odaklı yaklaşım artık kaçınılmaz hale gelmiş durumda.

Sonuç: En Çok Memnun Eden Marka Olmak Rekabetin Anahtarı

En çok memnun eden marka olmak, günümüz rekabet ortamında markalar için stratejik bir avantaj sağlıyor. En çok memnun eden marka listesinde yer almak, tüketici güveninin somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor. En çok memnun eden marka olmayı başaran Apple, bu alandaki liderliğini bir kez daha kanıtladı. Önümüzdeki dönemde müşteri deneyimine yatırım yapan markaların sayısının artması bekleniyor.