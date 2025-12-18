Başkan Çelik, kısa süreli ve tekrarlanmayan bir tezahüratın kasıtlı şekilde farklı anlamlara çekildiğini belirterek, “Dün deplasmanda oynadığımız müsabaka esnasında kısa süreli olan ve tekrarlanmayan bir tezahürat hakkında, bugün belirli çevreler tarafından farklı ve gizli ajandaların ürünü olduğu açık olan açıklamalar yapıldığını üzülerek izlemekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Irkçı ve Nefret İçerikli Paylaşımlar İçin Hukuki İşlem Başlatıldı”

Bursaspor camiasını hedef alan açıklamalara sert tepki gösteren Enes Çelik, özellikle Vanspor cephesinden yapılan bazı paylaşımların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Vanspor sözde yöneticisi haddini bilmez şahıs başta olmak üzere; kulübümüzü, şahsımı ve taraftarımızı hedef alan ırkçı, hakaret ve nefret dolu paylaşımlar yapanlar hakkında gerekli tüm hukuki işlemleri an itibarıyla başlatmış bulunmaktayız. Kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için çirkin bir üslupla kulübümüze saldıran bu şahsın amacının, camiası nezdinde oluşan baskıyı azaltmak olduğu açıktır.”

“Her Bir Vatandaşın Hukukuna Saygı Duymak Şiarımdır”

Açıklamasında babası Faruk Çelik’in uzun yıllar bakanlık ve milletvekilliği yaptığını hatırlatan Enes Çelik, ailesinin hizmet anlayışının ayrımcılıktan uzak olduğunu vurguladı. Çelik, “Uzun yıllar bakanlık yapmış, Şanlıurfa’da milletvekilliği görevini yürütmüş babam Faruk Çelik, başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halkıyla barışık bir anlayışla görev yapmıştır. Böyle bir babanın evladı olarak milletimizin her bir ferdinin hukukuna ve saygınlığına riayet etmek benim için temel bir ilkedir” dedi.

“Bursaspor Taraftarını Irkçılıkla Suçlamak Büyük Bir Haksızlık”

Bursaspor taraftarının ırkçılık ve kadın düşmanlığı ile itham edilmesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Çelik, tribün yapısına dikkat çekti. Tribün liderinin Diyarbakır doğumlu ve Kürt kökenli olduğunu hatırlatan Çelik, her maçta tribünlerde binlerce kadın taraftarın yer aldığını vurguladı.

Fair-Play Vurgusu: “Kötü Tezahürata Karşı Net Tavrımız Var”

Göreve geldikleri günden bu yana kötü tezahürata karşı kararlı bir duruş sergilediklerini ifade eden Enes Çelik, bu yaklaşımın Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde Fair-Play ödülleriyle de tescillendiğini belirtti. Çelik, tribünlerde olumsuz tezahüratın tamamen sona ermesi için mücadele etmeye devam edeceklerini ve taraftarın da bu kararlılığı paylaştığını sözlerine ekledi.