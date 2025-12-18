Galatasaray’da ara transfer dönemi yaklaşırken teknik direktör Okan Buruk’tan kritik hamleler gelmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda yapılan son teknik değerlendirmeler sonrası, bazı futbolcular için yolun sonuna gelindiği konuşuluyor. Kulüp kulislerine yansıyan bilgilere göre Buruk, sezonun ikinci yarısına daha net, daha rekabetçi bir kadroyla girmek istiyor.

Kadro derinliğini arttırmak ve forma rekabetinden yararlanmak isteyen Okan Buruk kadroda büyük değişimler yapmak istediğini aktardığı konuşuluyor.

Bu doğrultuda biletleri kesilen isimler netleşmeye başladı.

Okan Buruk Hangi Futbolcularla Yolları Ayırmayı Planlıyor?

Galatasaray kulislerinde konuşulanlara göre, forma şansı bulmakta zorlanan ve beklentilerin altında kalan bazı oyuncular devre arası planlamasında geri planda kaldı.

İcardi

Son dönemlerde düşüşte olan performansı ve konsantrasyon probleminden dolayı yollarını ayırmayı düşünen sarı kırmızılı ekipte İcardi'ye alternatif oyuncular bakılmaya başlandı.

Singo

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç yeteneğin Türk futboluna uyum sağlamakta zorlandığını ve Serie A'ya dönmeyi hedeflediği ortaya çıktı.

Yusuf Demir

Genç oyuncu için teknik heyetin görüşü net: istikrar sorunu. Okan Buruk’un, Demir’in düzenli oynayabileceği bir takıma gitmesinin kariyeri açısından daha doğru olacağı görüşünde olduğu belirtiliyor.

Berkan Kutlu

Berkan’ın ayrılık fikrine sıcak baktığı, yönetimin de bu talebe olumsuz yaklaşmadığı konuşuluyor. Orta sahadaki yoğun rekabet, bu kararın en büyük nedeni olarak gösteriliyor.

Ahmed Kutucu

Ahmed Kutucu için gelen teklifler masaya yatırılacak. Teknik ekibin oyuncuyla ilgili “satış opsiyonu” fikrine açık olduğu ifade ediliyor.

Gabriel Sara

Takımın önemli isimlerinden biri olmasına rağmen, yüksek teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınabilecek oyuncular arasında yer aldığı iddia ediliyor. Yönetim, ekonomik dengeyi de gözetiyor.

Ismail Jakobs

Sol kanat ve sol bek rotasyonunda beklenen katkıyı veremeyen Jakobs için alternatif arayışlarının başladığı kulislerde konuşuluyor. Planlamada geri düştüğü belirtiliyor.

Kararın Arkasındaki Nedenler Ne?

Okan Buruk’un bu ayrılık planını oluştururken dikkate aldığı başlıca kriterler:

Performans düşüşü

Taktik sisteme uyum sorunu

Zirve yarışında hata payını azaltma isteği

Avrupa hedefleri doğrultusunda kadroyu sadeleştirme

Buruk’un son haftalarda yaptığı açıklamalarda,

“İkinci yarıda daha dinamik ve net bir kadro istiyoruz”

vurgusu yapması, bu kararların sinyali olarak yorumlandı.

Devre Arası Galatasaray’ı Nasıl Etkileyecek?

Bu ayrılıkların gerçekleşmesi halinde Galatasaray’da:

Kadroda yer açılması

Yeni transferler için bütçe oluşturulması

Genç ve formda oyunculara daha fazla süre verilmesi

hedefleniyor.

Özellikle Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu için Süper Lig ve Avrupa’dan ilgi olduğu, menajerler aracılığıyla temasların başladığı iddia ediliyor.

Okan Buruk’un Asıl Hedefi Ne?

Tecrübeli teknik adamın amacı:

İç rekabeti artırmak

Formayı “hazır olanın” giymesi

Şampiyonluk yarışında konsantrasyonu yükseltmek

Buruk’un, yönetimle yaptığı son toplantılarda “netlik” vurgusu yaptığı ve devre arası sürecinin bu doğrultuda şekilleneceği belirtiliyor.

Galatasaray’da Hareketli Günler Başlıyor

Süper Lig’de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray’da, devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Ayrılacak isimler kadar, gelecek takviyeler de merak konusu.

Okan Buruk’un bu hamlesi, sezonun kaderini belirleyebilir.