Galatasaray’da ara transfer dönemi yaklaşırken teknik direktör Okan Buruk’tan kritik hamleler gelmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda yapılan son teknik değerlendirmeler sonrası, bazı futbolcular için yolun sonuna gelindiği konuşuluyor. Kulüp kulislerine yansıyan bilgilere göre Buruk, sezonun ikinci yarısına daha net, daha rekabetçi bir kadroyla girmek istiyor.
Kadro derinliğini arttırmak ve forma rekabetinden yararlanmak isteyen Okan Buruk kadroda büyük değişimler yapmak istediğini aktardığı konuşuluyor.
Bu doğrultuda biletleri kesilen isimler netleşmeye başladı.
Okan Buruk Hangi Futbolcularla Yolları Ayırmayı Planlıyor?
Galatasaray kulislerinde konuşulanlara göre, forma şansı bulmakta zorlanan ve beklentilerin altında kalan bazı oyuncular devre arası planlamasında geri planda kaldı.
İcardi
Son dönemlerde düşüşte olan performansı ve konsantrasyon probleminden dolayı yollarını ayırmayı düşünen sarı kırmızılı ekipte İcardi'ye alternatif oyuncular bakılmaya başlandı.
Singo
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç yeteneğin Türk futboluna uyum sağlamakta zorlandığını ve Serie A'ya dönmeyi hedeflediği ortaya çıktı.
Yusuf Demir
Genç oyuncu için teknik heyetin görüşü net: istikrar sorunu. Okan Buruk’un, Demir’in düzenli oynayabileceği bir takıma gitmesinin kariyeri açısından daha doğru olacağı görüşünde olduğu belirtiliyor.
Berkan Kutlu
Berkan’ın ayrılık fikrine sıcak baktığı, yönetimin de bu talebe olumsuz yaklaşmadığı konuşuluyor. Orta sahadaki yoğun rekabet, bu kararın en büyük nedeni olarak gösteriliyor.
Ahmed Kutucu
Ahmed Kutucu için gelen teklifler masaya yatırılacak. Teknik ekibin oyuncuyla ilgili “satış opsiyonu” fikrine açık olduğu ifade ediliyor.
Gabriel Sara
Takımın önemli isimlerinden biri olmasına rağmen, yüksek teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınabilecek oyuncular arasında yer aldığı iddia ediliyor. Yönetim, ekonomik dengeyi de gözetiyor.
Ismail Jakobs
Sol kanat ve sol bek rotasyonunda beklenen katkıyı veremeyen Jakobs için alternatif arayışlarının başladığı kulislerde konuşuluyor. Planlamada geri düştüğü belirtiliyor.
Kararın Arkasındaki Nedenler Ne?
Okan Buruk’un bu ayrılık planını oluştururken dikkate aldığı başlıca kriterler:
Performans düşüşü
Taktik sisteme uyum sorunu
Zirve yarışında hata payını azaltma isteği
Avrupa hedefleri doğrultusunda kadroyu sadeleştirme
Buruk’un son haftalarda yaptığı açıklamalarda,
“İkinci yarıda daha dinamik ve net bir kadro istiyoruz”
vurgusu yapması, bu kararların sinyali olarak yorumlandı.
Devre Arası Galatasaray’ı Nasıl Etkileyecek?
Bu ayrılıkların gerçekleşmesi halinde Galatasaray’da:
Kadroda yer açılması
Yeni transferler için bütçe oluşturulması
Genç ve formda oyunculara daha fazla süre verilmesi
hedefleniyor.
Özellikle Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu için Süper Lig ve Avrupa’dan ilgi olduğu, menajerler aracılığıyla temasların başladığı iddia ediliyor.
Okan Buruk’un Asıl Hedefi Ne?
Tecrübeli teknik adamın amacı:
İç rekabeti artırmak
Formayı “hazır olanın” giymesi
Şampiyonluk yarışında konsantrasyonu yükseltmek
Buruk’un, yönetimle yaptığı son toplantılarda “netlik” vurgusu yaptığı ve devre arası sürecinin bu doğrultuda şekilleneceği belirtiliyor.
Galatasaray’da Hareketli Günler Başlıyor
Süper Lig’de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray’da, devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Ayrılacak isimler kadar, gelecek takviyeler de merak konusu.
Okan Buruk’un bu hamlesi, sezonun kaderini belirleyebilir.