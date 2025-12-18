İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine influenza, RSV gibi virüslerin üst solunum yolunun yanı sıra alt solunum yollarını da etkilediğini, viral hastalıklara neden olduğunu söyledi. Virüslerin akciğerdeki alveollerin (hava kesecikleri) içinde sıvı toplanmasına sebep olduğunu ifade eden Şener, bu sıvıların aralıklarla öksürük ve balgam şeklinde atılabildiğini anlattı.

Şener, bazılarının ise alveolleri de geçerek akciğerin parankiminde (hava dolan bölüm) sıvı toplanmasına yol açtığını kaydederek, 'Ciddi anlamda solunum sıkıntısı yapabiliyor. Bunu daha çok Kovid döneminde gördük. Şu anda gördüğümüz viral enfeksiyonlar dünyanın genelinde de aynı şekilde bu tabloyu sık görmeye başladık.' dedi.

Hastaların solunum sıkıntısının yaklaşık 3 hafta öksürükle sürdüğünü, iyileşme periyodunda akciğerde iz kalabildiğini aktaran Şener, şöyle konuştu:

'25 yaşından sonra akciğer kapasitemizin her yıl yüzde 1'ini kaybediyoruz. Bu ciddi bir rakam. Hele sigara içicisiyseniz ve çok fiziksel aktivitede bulunmayan birisiyseniz bu azalma daha hızlı oluşuyor. Tekrarlayan viral enfeksiyonlar akciğerdeki alveollerde sönmeye sebep oluyor. Bu sönmeyle birlikte de beraberinde akciğerlerde sertleşme hasarı oluşuyor. Oluşan fibrozis geri dönüşü olan bir şey değil maalesef. KOAH hastasıysanız bu tablo daha da ağır hale gelip takip eden yıllar içerisinde belki de tamamen solunum cihazına bağlı hale gelme ihtimaliniz oluşuyor.'

Şener, gripten korunmanın önemli olduğunu, grip olanların da en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli tedavileri alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Grip aşısı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Kılınç da grip geçirenlerin uzun süre öksürük şikayeti yaşadığını söyledi.

Uzamış öksürüğün kişilerin yaşam kalitesini bozduğunu anlatan Kılınç, 'Uzamış öksürük virüsün bronşları etkilemesinden kaynaklı bir durum. Sigara içiyorsa ya da geçmişten gelen bronşlarla ilgili bir hastalık varsa ya da başka organların kronik sorunları varsa bronşları daha fazla etkiliyor, öksürüğün şiddetini ve uzun sürmesini sağlıyor. Tedavi edilmezse aylarca sürebiliyor. Uykuyu ve yaşam kalitesini bozuyor.' ifadelerini kullandı.

Kılınç, viral enfeksiyonlardan korunmak için aşılanmanın önemli olduğunu dile getirerek, 'Tam mevsimi, grip aşılarının mutlaka yapılması gerekiyor. Özellikle 65 yaş üstü kişilerin bir hastalığı olmasa da yaptırması gerekiyor. 18 yaş üstünde kronik hastalıkları olanların da grip aşısı olmasını öneriyoruz.' dedi.