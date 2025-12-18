Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) tarafından düzenlenen “Gençlerle Ankara Yöneticileri Buluşuyor” panelinde başkentin trafik sorununa ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Panelde yöneltilen “İstanbul’daki gibi neden tahsisli yol yapılmıyor?” sorusunu yanıtlayan Yavaş, 100 adet metrobüs alındığını ancak bu araçlar için tahsisli yol oluşturma sürecinde ciddi teknik engellerle karşılaşıldığını ifade etti.

ALT VE ÜST GEÇİTLER ENGEL OLUYOR

Tahsisli ve tercihli yol çalışmalarına değinen Yavaş, şu ifadeleri kullandı: “Tahsisli, tercihli yol yapmaya çalışıyoruz ancak alt geçitlerin çokluğu nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyoruz. Yolun sağından tahsisli yol yapmak mümkün değil; çünkü ana yola yanlardan çok sayıda bağlantı var. Ortadan yapılması daha uygun görünüyor fakat bu kez de yolcunun toplanacağı alanlar çok yetersiz kalıyor. Buna rağmen çalışmalarımız sürüyor. Bunu bir taahhüt olarak da söylemiştik. İnşallah bizim dönemimizde hayata geçirmiş oluruz.”

BİN ADET ELEKTRİKLİ OTOBÜS HEDEFİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin elektrikli otobüs projesine de değinen Mansur Yavaş, bu kapsamda Çin’e bir heyet gönderileceğini açıkladı. Yavaş, elektrikli otobüslerin yaygınlaştırılması için bir proje firmasıyla çalışıldığını belirterek şunları söyledi:

“Bol miktarda elektrikli otobüs getirmeyi planlıyoruz. Bunu da taahhüt etmiştik. İnşallah dönemimiz içinde bin civarında elektrikli otobüs almayı ve güneş enerjisi tarlaları kurarak ücretsiz ya da ücrete yakın bir toplu taşıma sistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece Ankara’da günlük yaklaşık iki milyon kişiyi ücretsiz taşıyabilir, trafik sorununa da önemli bir çözüm üretebiliriz.”

ANKARA’DA İLK TAHSİSLİ YOLLAR

Başkent Ankara’da ilk tahsisli yol uygulamaları 1978 yılında, dönemin Belediye Başkanı Ali Dinçer döneminde hayata geçirildi. Uygulama ilk olarak Kızılay–Dikimevi hattında başladı, daha sonra Dikimevi–Beşevler güzergâhına kadar uzatıldı.

Ancak tahsisli yollar, o dönemde çeşitli tartışma ve spekülasyonlara da konu oldu. 12 Eylül Askeri Darbesi sonrasında, diğer araçlara ayrılan yol bölümlerinde yoğun yığılmalar yaşandığı gerekçesiyle uygulamaya son verildi.