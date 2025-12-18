MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti öncülüğünde Demokratik Toplum Platformu tarafından 4 Ocak 2026 Pazar günü Diyarbakır’da düzenlenecek mitinge ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, mitingin yapılmasında herhangi bir sakınca görmediğini belirterek, ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, toplanma ve gösteri hakkının anayasal bir hak olduğunu ifade ederek, “İfade ve düşünce hürriyetinin meşru sınırları dahilinde, yürürlükteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin ve her siyasi partinin açık hava toplantısı yapma hakkı vardır” dedi.

“DEM Parti’nin Miting Yapması Büyütülecek Bir Husus Değil”

Türkiye’de birçok siyasi partinin miting ve toplantılar düzenlediğini hatırlatan Bahçeli, DEM Parti’nin mitinginin olağan bir demokratik faaliyet olduğunu belirtti. Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“CHP’nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, diğer partilerin de farklı platformlarda toplantılar düzenlediği bir ortamda DEM Parti’nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir. Kanaatimce DEM Parti'nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahzurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler.”

Bahçeli, DEM Parti’nin Türkiye partisi olma yönünde attığı adımları da olumlu bulduğunu belirterek, bu sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

“27 Şubat Çağrısı Göz Ardı Edilmemeli”

Açıklamasının devamında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli çağrısına da değinen Bahçeli, söz konusu metinde özgürlük ya da cezaevinden çıkma talebinin yer almadığını vurguladı.

Bahçeli, “Bu çağrı bizim için tek bağlayıcı metindir” ifadelerini kullanarak, DEM Parti ve terör örgütünün tüm bileşenlerinin bu çağrıya aykırı tutum sergilemesinin, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini yavaşlatabileceğini dile getirdi.

“Olağan Bir Gelişmeye Olağanüstü Anlam Yüklenmemeli”

MHP lideri, mitingin yapılmasına karşı olmadığını yineleyerek şu değerlendirmede bulundu:

“4 Ocak 2026’da toplansınlar, taleplerini açıklasınlar; buna diyeceğim bir şey olmaz. Ancak 27 Şubat çağrısını hiç kimse gözden uzak tutmasın ve bu çağrının gölgelenmesine hizmet etmesin. Olağan bir gelişmeye olağanüstü bir anlam yüklemenin hiçbir sonucu olmayacaktır.”

Bahçeli açıklamasını, Diyarbakır halkına selam göndererek tamamladı.