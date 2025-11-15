Başkentte kış etkisini hissettirmeye başlasa da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre şehir merkezinde kar yağışı için henüz uygun koşullar oluşmuş değil. Kentte bugün saatler ilerledikçe bulutlu hava yer yer güneşli görünüme bırakırken sıcaklıklar 9–12 °C arasında seyrediyor. Akşam saatlerinden itibaren hava hızla soğuyarak 2–3 °C’ye kadar düşecek.

Kar Beklentisi Zayıf

Uzmanlar, Ankara’da kar yağışı için gerekli olan düşük sıcaklık ve nem dengesinin henüz sağlanamadığını belirtiyor. Önümüzdeki günlerde de şehir merkezinde belirgin bir kar yağışı tahmini bulunmuyor. Kentte daha çok soğuk hava ve gece saatlerinde don riskinin etkili olması bekleniyor.

Yüksek Kesimlerde İhtimal Var!

Meteoroloji kaynaklarında, Ankara’nın yüksek rakımlı ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ihtimalinin oluşabileceği ifade ediliyor. Merkezde ise şu an için kar yağışını destekleyecek ciddi bir sistem görünmüyor.