Isparta’nın Eğirdir ilçesinde park halindeki TIR’a çarpan otomobilde bulunan 2 genç yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Kırıntı köyü mevkiinde meydana geldi. Baran Duman (18)’ın Antalya’dan Eğirdir’e gitmek üzere kiraladığı 34 GDL 672 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Ali Aktoy’a ait 07 CBR 143 plakalı TIR’a önden çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Baran Duman ile yanında bulunan Lütfi Can Duran (19)’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Burak Ateş (18) ise ilk müdahalenin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldı. TIR sürücüsü Ali A., jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.