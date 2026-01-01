Filistin’e destek amacıyla Galata Köprüsü’nde düzenlenen yürüyüşe katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına sert tepki göstererek, “İsrail bu soykırımla tarihe lanetlenen bir ülke olarak geçti. Netanyahu hükümeti bu katliama imza attı” dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde düzenlenen “Büyük Gazze Yürüyüşü”, sabah namazının ardından başladı. Katılımcılar; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camii’nde kılınan namazların ardından cami önlerinde toplanarak kortej oluşturdu.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan, Gazze’ye destek için kefiye takan vatandaşlar, tramvay güzergâhını takip ederek Yeni Camii ve Galata Köprüsü’ne yürüdü.

“Gazze Direnişi Zafere Ulaşacak”

Yürüyüşe katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Galata Köprüsü’nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etkinliğe yoğun katılım olduğunu vurguladı. Gazze’de yaşananlara dikkat çeken Bolat, şu ifadeleri kullandı:

“Galata Köprüsü’ndeyiz. Programda büyük bir heyecan ve katılım var. Gazzeliler canlarıyla, mallarıyla ve hürriyetleriyle çok büyük bedeller ödediler. 72 bin şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Çok büyük acılar ve yıkımlar yaşandı. İsrail bu soykırımla tarihe lanetlenen bir ülke olarak geçti. Netanyahu hükümeti bu katliama imza attı.”

Bolat, Şarm El-Şeyh’te varılan ateşkes anlaşması ve sürecin ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte Gazze halkının direnişinin sonuç vereceğini belirterek, “İnşallah Gazzeliler, tarihe geçen muhteşem direnişleriyle zafere ulaşacaklar” dedi.

Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Bolat, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye devleti, milleti ve hükümeti olarak Gazze’nin şanlı direnişinde yer aldık, almaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.