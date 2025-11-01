Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Doğantepe Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek kursiyerlerle buluştu. Ziyareti sırasında dört farklı kursu gezen Başkan Tiryaki, kadınlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Merkezde eğitim gören annelerin çocuklarının bulunduğu kreşi de ziyaret eden Başkan Tiryaki, miniklere boyama seti hediye etti. Çocukların sevinci ve neşesi renkli görüntülere sahne oldu.

Kadınların merkeze olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tiryaki, “Yıllar önce Altındağ’da ilk Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’ni hizmete açtığımızda, kadınlarımızın bu merkezleri benimseyeceğine inanıyorduk. Bugün her mahallemizde faaliyet gösteren merkezlerimizle binlerce üyeden oluşan büyük bir aile olduk. Bu tablo bizi son derece mutlu ediyor” dedi.

Kadınlara her zaman destek vereceklerini vurgulayan Tiryaki, “Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerimizi daha da geliştirerek, kadınlarımızın sosyal ve kültürel hayatta daha fazla yer almalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.