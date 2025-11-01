MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, ilçede yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Orhan’a ziyaretlerde MHP MYK Üyesi Oğuzhan Çakır ve il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda yürütülen “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri ve “Derdin Derdimiz Sohbetleri” programı kapsamında gerçekleştirilen buluşmalarda Orhan ve beraberindeki heyet, Beypazarı’nda yaşayan Hüseyin Demirel ile Nevzat Köroğlu’nu evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileten Orhan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Programların devam edeceğini belirten Orhan, “Vatandaşlarımızın beklenti ve isteklerini yerinde görmek için mahalle mahalle ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.