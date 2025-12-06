Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkenin birçok bölgesine toplam 653 İHA ve 51 füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun Odessa, Lviv, Volin, Dnipropetrovsk, Kiev, Mıkolayiv, Çernigiv ve Zaporijya bölgelerini hedef aldığını duyurdu. Zelenskiy, saldırılarda 653 insansız hava aracı (İHA) ve 51 füze kullanıldığını belirtti.

Saldırılar nedeniyle çeşitli bölgelerde yaralılar bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, yaralıların tedavisinin sürdüğünü söyledi. Rusya'nın özellikle enerji altyapısını hedef aldığını vurgulayan Ukrayna lideri, kritik tesislerin korunması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.