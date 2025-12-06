Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan kadrolara yeni atamalar yapıldı. Buna göre:

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ’ne Halil İbrahim Azal,

Muhasebat Genel Müdür Yardımcılıkları 'na Bedriye Bilgici Koçdemir ve Onur Güneş,

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı ’na Osman Kılınçel,

Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığı ’na Mesut Türkay,

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı’na Mehmet Koca atandı.

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Halil Yanık getirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nde 6. Bölge Müdürü Celal Tokalak ve 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcıgörevlerinden alındı.

Helal Akreditasyon Kurumu’nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Hakkı Karabörklü atandı.