Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde bir evde yapılan operasyonda, 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi’nde M.İ.’nin (52) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hapın yanı sıra ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, bir miktar kubar esrar, 2 tabanca şarjörü ve 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.İ.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.