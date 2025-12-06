Süper Lig’in 15. haftasında Gençlerbirliği, yarın Ankara Eryaman Stadı’nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 14.30’ta başlayacak ve hakem Ali Yılmaz tarafından yönetilecek.

Ligde son iki sırada yer alan takımların mücadelesi büyük önem taşıyor. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, oynadığı son 5 maçın 4’ünü kaybetti ve 11 puanla 17. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük ise 8 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Gençlerbirliği, seyircisinin desteğiyle kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Kırmızı-siyahlılar, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Sakaryaspor’u 5-0 mağlup ederek gruplara kalmış ve moral bulmuştu.

Başkent ekibinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.