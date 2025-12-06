İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, LA7 kanalına verdiği röportajda iç ve dış politika gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, ABD yönetiminin bugün açıkladığı ve “Avrupa’nın kendi ayakları üzerinde durabilmesi” gerektiğini vurgulayan yeni ulusal güvenlik stratejisi hakkında, “Avrupa büyük olmak istiyorsa, kendini savunabilmelidir. Güvenliği başkasına devrettiğinizde bunun bir bedeli olur. NATO zirvesinde yaşananlar tam olarak bunu gösteriyor. Bu süreç kaçınılmaz ve bizim için bir fırsat. Elbette savunmanın ekonomik bir maliyeti var, ancak siyasi özgürlük de getirir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, ABD ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde bir çatlak görmediğini belirterek, ABD’nin stratejik belgesinde Avrupa siyasetine dair yapılan değerlendirmelerin bazılarını desteklediğini söyledi. Meloni, belgenin ABD-Avrupa tartışmasında uzun süredir var olan durumu daha iddialı bir dille ortaya koyduğunu ifade etti.

Ukrayna’ya verilen İtalyan desteğine değinen Meloni, hükümetinin barışı inşa etmek amacıyla başından beri net bir tutum sergilediğini ve barışın yalnızca iyi niyetle değil, caydırıcılıkla sağlanabileceğini vurguladı.

Filistin konusunda, İtalyan Parlamentosu’nun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin 2 Ekim’de aldığı kararı hatırlatan Meloni, kararın “Hamas’ın silahsızlandırılması ve Gazze’nin geleceğinde rol almaması” şartlarını içerdiğini belirtti.

Meloni ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını “karmaşık ama eşsiz bir fırsat” olarak nitelendirdi. İtalya’nın İsrail’e karşı çekingen olmadığını ve Batı Şeria’da yaşanan gelişmeler konusunda net bir duruş sergilediğini vurguladı.

Başbakan, ekim sonunda parlamentonun nihai onay verdiği yargı reformunun gelecek bahar referanduma sunulmasının, hükümet değil ülke için kritik bir adım olduğunu kaydetti.