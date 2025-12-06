İstanbul, Avcılar'da 2 grup arasında mahalle ortasında yumruklu kavga çıktı. Kavga bir tarafın araca binip gitmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Mareşal Caddesi ile Ümit Sokak kesişiminde dün gece saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, birbirlerine saldıran öfkeli gruptaki bazı kişilerin diğer grubun araca binip ayrılmasını istediği, başkalarının ise araca vurduğu görülüyor. Gerginlik hafif ticari araçtakilerin uzaklaşması ile sona eriyor.