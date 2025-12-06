Öz Orman-İş Sendikası ile Muhabirler Derneği tarafından başkentte bir otelde '5. Basın Buluşması' düzenlendi. Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, programda yaptığı konuşmada, Orman Genel Müdürlüğünde işçi sayısının yetersiz olduğunu, işçi alınmasını istediklerini söyledi.

Yaklaşık 200 yıllık bir kurum olan OGM'nin, araç ve ekipman konusunda yeterli kapasiteye sahip olduğunu, ancak yeterli işçi olmadığında bu ekipmanların bir anlam ifade etmediğini belirten Aslan, '2025 yılı için 15 bin işçi alınmasını talep ettik. Hazine ve Maliye Bakanlığı buna geçit vermedi, sadece 4 bin 500 işçi alınmasına izin verdi. O da 2024 yılında emekli olanların yerini bile doldurmadı.' ifadelerini kullandı.

Bu yıl ağır felaketler yaşandığını anımsatan Aslan, orman yangınlarında 8'i orman işçisi, 9'u gönüllü olmak üzere 17 şehit verildiğini hatırlattı.

- 'İşçi sayısının çok az olduğunun altını çizerek söylüyorum'

Aslan, ormanların günbegün yok olduğuna ve mevcut işçi sayısıyla bu yok oluşu önlemekte zorlanıldığına işaret ederek 'OGM'de 24 bin 584 memur çalışıyor. Orman yangınlarıyla mücadele eden işçi sayısı ne kadar derseniz, 22 bin 975. Burada memur sayısının fazla olduğunu söylemiyoruz. Ama işçi sayısının çok az olduğunun altını çizerek söylüyorum. Bir memura 3 işçi düşmesi gerekirken, bugün bir memura bir işçi dahi düşmemektedir. Acilen OGM'nin işçi yapılanmasının değişmesi gerekiyor.' diye konuştu.

Devletin 'yeşil vatan' için yeterli işçi istihdam edecek güce sahip olduğunu vurgulayan Aslan, en son alınan 4 bin 500 işçinin, 5 ay 29 gün esasına göre alındığını, bu işçilerin 14 Aralık'ta sona erecek çalışma sürelerinin girişimleri sayesinde 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldığını anlattı.

Aslan, konuşmasına şöyle devam etti:

'18 Kasım 2025 tarihinde HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 50. yıl kutlamalarında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmayı aynen aktarıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Geçici iş pozisyonlarında çalışan işçilerin mesai sürelerinin, aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilmesini temin ettik. Geçici işçilerin, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak, bu iş yerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına naklini sağladık. Orman işçilerimiz başta olmak üzere benzer durumda olan kardeşlerimiz bu haktan yararlandı' dedi. Buradan Tarım ve Orman Bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza sesleniyorum, Cumhurbaşkanı'mızın okuduğum talimatlarının yerine getirilmesini talep ediyoruz. Mevsimlik çalışan bütün ateş savaşçılarının 2 Ocak itibarıyla işbaşı yaptırılmalarını talep ediyoruz. Ormandan tasarruf olmaz, maalesef olduğu zaman da ormanlarımızın halini görüyorsunuz. Bunun için acilen bir memura 3 işçi olacak şekilde Orman Genel Müdürlüğünün işçi ihtiyacı giderilmelidir.'

Öz Orman-İş Sendikası olarak, medya mensuplarının bu dünyada dikili bir ağaçlarının olması gerektiğini düşündüklerini belirten Aslan, Ankara'da medya mensupları için hatıra ormanı oluşturacaklarını ifade etti.

Bu amaçla Muhabirler Derneği ile protokol imzalayacaklarını bildiren Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bir araya gelerek fidanları toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Muhabirler Derneği Başkanı Berrin Yücesan ise sahada çalışan gazeteciler olarak doğanın değerini, ormanların kıymetini en iyi bilen meslek grubu olduklarını belirtti. Yücesan, Öz Orman-İş Sendikası ile oluşturacakları hatıra ormanının, çevre projesinden daha çok mesleğin ve ülkenin geleceğine dikilmiş bir vefa nişanesi olduğunu söyledi.

İşbirliği için Öz Orman-İş Sendikasına teşekkür eden Yücesan, toprakla buluşturacakları her fidanın birlik, dayanışma ve umut olarak büyümesini diledi.

Konuşmaların ardından Aslan ve Yücesan, işbirliği protokolünü imzaladı. Aslan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yanan ormanların imara açıldığına dair iddialara ilişkin soru üzerine Aslan, 20 yıldır orman teşkilatında bulunduğunu belirterek 'Yanan yerden bir metrekarenin, iskana, imara açılması söz konusu değildir. Yanan yerler ertesi yıldan başlayarak hemen ağaçlandırılır.' dedi.

Aslan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin soruya ise 'Nasıl ki memur, kamu işçisi yılda 2 defa zam alıyor. Asgari ücrete de yılda 2 defa zam yapılmasının daha doğru ve adil olacağını düşünüyorum. Ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı demokratik hale getirilmeli. Burada devlet düzenleyici olarak bulunmalı. Komisyona katılacak işçi tarafının üye sayıları, konfederasyonlara taksim edilmeli.' yanıtını verdi.