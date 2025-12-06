Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Serikspor, Bodrum İlçe Stadı’nda konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşısında 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serikspor Teknik Direktörü Sinan Paşalı, güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, puan almak istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

Paşalı, “Müsabakanın zor geçeceğini önceden biliyorduk. Ankara Keçiörengücü’nün bulunduğu konum ve sahip olduğu puan, rakibin yeteneğini tam yansıtmıyor. Golü bildiğimiz yerden yedik. Uzun taç organizasyonları, ilk penaltı pozisyonu ve üçüncü golde olası ofsayt gibi kritik anlar oyunun dengesini değiştirdi. Dört maçtır kazanıyorduk, buradan puan veya puanlar almak istedik ama olmadı. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız, aynı inanç ve çalışmayla devam edeceğiz. Rakibimize bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” dedi.

Ankara Keçiörengücü cephesi: Koşukavak mutlu

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise kritik deplasmandan 3-1’lik galibiyetle ayrıldıklarını ifade etti. Koşukavak, “Vanspor deplasmanında son dakikada yediğimiz golle galibiyeti kaçırmıştık. Geçen hafta Iğdır FK karşısında güçlü oynamamıza rağmen skoru lehimize çeviremedik. Serik deplasmanı bizim için büyük önem taşıyordu. Oyunu iyi kontrol ettik, maç başında kazandığımız penaltı ile 1-0 öne geçtik ve geçiş hücumlarıyla skoru 3-1’e taşıdık. Kazanan takım olmaya devam etmenin yolunu arıyoruz” ifadelerini kullandı.